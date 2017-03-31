Я искупаю вас в популизме. Гройсман, децентрализация и социалка

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Пока Петр Порошенко всеми способами избегает общения не только с народом, но и с журналистами, премьер-министр Владимир Гройсман с удовольствием восполняет этот пробел президента. Назначенная на пятницу встреча с представителями региональных СМИ на тему "Децентрализация. Истории успеха. Новые задачи" вызвала небывалый ажиотаж. Желающих задать вопрос одному из руководителей государства оказалось так много, что, попытавшись аккредитоваться на мероприятие, автор этих строк получил вежливый отказ.

"Простите, но из-за большого количества заявок на мероприятие будут допущены только телеканалы. Вы можете посмотреть пресс-конференцию онлайн", — попыталась оправдаться девушка – сотрудник пресс-службы.

В президенты не хочу

Но, по факту, раздутый ажиотаж вокруг общения с Гройсманом оказался мыльным пузырем. Вопреки ожиданиям, премьер-министр не сказал ничего такого, что могло бы тянуть на звание сенсации. Да и в целом, глава правительства, как и обычно, старался быть предельно сдержанным в оценках и комментариев.

Например, отвечая на, пожалуй, самый острый вопрос пресс-конференции о личных президентских амбициях, Гройсман явно разочаровал журналистов.

"У меня есть одна амбиция — я хочу сделать все зависящее от себя на позиции премьера, чтобы страна изменилась и людям стало жить легче. Это моя единственная амбиция. У меня амбиций больше нет", — в духе советской номенклатуры ответил премьер-министр.

Поднимем пенсии

Вполне прогнозируемой темой общения министра с прессой стала "социалка". По словам Гройсмана, в самое ближайшее время он готов презентовать пенсионную реформу, более того, надеется, что этот процесс завершится уже до конца текущей сессии парламента.

"В 2017-м году надо прекратить процесс, при котором 80% украинцев получают минимальные пенсии. Мы уже знаем, как это сделать, и в ближайшее время презентуем эту реформу. Я уверен, что при наличии поддержки украинского парламента в 226 голосов мы сможем до завершения этой сессии, до 15 июля, проголосовать за основу и в целом. И с 1 октября в стране всем поднять украинцам пенсии", — заверил Гройсман.

Снова о блокаде

Не мог премьер-министр министр не коснуться и еще одной темы, которую в последнее время поднимает по поводу и без — торговой блокаде. Рассуждая на эту тему, Гройсман в очередной раз дал понять, что власти не добровольно, а вынуждено согласились на это. По словам главы Кабмина, участники торговой блокады Донбасса помогли России отобрать украинские предприятия на оккупированной территории.

"Я не исключаю, что там были патриоты, которые приехали, думая о том, что они борются за Украину. А на самом деле они приехали передать привет русским и сказать, что мы здесь немного посидим, а вы воруйте. И так оно произошло. Сели на рельсы, а те украли", - заявил премьер. "Они дали повод россиянам украсть эти предприятия и забрать 100% продукции этих предприятий. У меня вопрос: 100% угля, металла, которые сейчас Россия перепродает на рынках третьих стран, кому идут эти деньги? В бюджет? В российский. Это десятки миллиардов".

Ничего нового

Отсутствие какой-либо ясности и ярких заявлений в спиче премьер-министра не удивляет политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника.

"Гройсману нечего сказать украинцам. Может и хотелось бы рассказать о победах, но количество прихожан церкви Свидетелей реформ достаточно ограничено. Работать только на них опасно для политического будущего. Побед нет, поражений уйма, а общество не воспринимает прямые формы пропаганды со стороны власти. Поэтому политики ограничиваются общими, широкими высказываниями, риторическими приемами, а не разговором по сути. Кабмину Гройсмана нечем похвастаться — год прошел, скоро будет официальный отчет в Раде, по которому и будут оцениваться действия премьер-министра", - говорит политолог.

Не стало сюрпризом для Бортника и то, что Гройсман в очередной раз прошелся по теме блокады.

"Сегодня это то, на чем можно работать сразу в две стороны. Попытаться понравиться радикальному электорату и одновременно оправдать все свои просчеты. Что бы не происходило дальше в экономике, во всем будет виновата блокада. Это отмазка на все случаи, ведь война на Донбассе как оправдание работает уже хуже", — отметил он.

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Кроме того, политолог скептически отнесся к признанию Гройсмана в том, что у него нет президентских амбиций.

"Я не верю, что в Украине был хотя бы один премьер-министр, который не хотел бы в итоге стать президентом. На сегодняшний день у Владимира Борисовича нет президентских возможностей, а а вот амбиции, безусловно имеются", — подытожил Бортник.