"У меня есть одна амбиция". Гройсман рассказал о президентстве

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у него нет президентских амбиций.

Очередные выборы президента пройдут в стране в 2019 году.

"Нет, нету (амбиций — Ред.). У меня есть одна амбиция — сделать все зависящее от меня на позиции премьера, чтобы страна изменилась и людям стало легче жить. Других амбиций нет", — сказал он, отвечая на вопрос в ходе общения с представителями региональных СМИ.

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Ранее пресс-служба правительства сообщила, что Владимир Гройсман подал электронную декларацию, в которой, в частности, указал, что заплатил более 1,5 миллиона гривен налогов. Его заработная плата в 2016 году составила 281 тысячу гривен, также его доход включает проценты по депозитам, размещенным в украинских банках в размере 154 тысячи гривен. Суммарный доход премьера за минувший год составил 15,765 миллиона гривен.

Примечательно, что на момент обнародования декларации сайт Единого государственного реестра деклараций не работал. На его главной странице была размещена информация о проведении технических работ.