Бортник: Гройсман не имеет президентских возможностей, а амбиций полно

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В пятницу премьер-министр Владимир Гройсман провел встречу с представителями региональных СМИ на тему "Децентрализация. Истории успеха. Новые задачи".

Общение с журналистами, в основном, касалось тех вопросов, о которых глава Кабмина итак говорит постоянно — повышение социальных стандартов и блокады на Донбассе.

Дефицит ярких заявлений в спиче премьер-министра политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник объяснил отсутствием достижений у Кабмина Владимира Гройсмана.

"Гройсману нечего сказать украинцам. Может и хотелось бы рассказать о победах, но количество прихожан церкви Свидетелей реформ достаточно ограничено. Работать только на них опасно для политического будущего. Побед нет, поражений уйма, а общество не воспринимает прямые формы пропаганды со стороны власти. Поэтому политики ограничиваются общими, широкими высказываниями, риторическими приемами, а не разговором по сути. Кабмину Гройсмана нечем похвастаться — год прошел, скоро будет официальный отчет в Раде, по которому и будут оцениваться действия премьер-министра", - говорит политолог.

Не стало сюрпризом для Бортника и то, что Гройсман в очередной раз прошелся по теме блокады.

"Сегодня это то, на чем можно работать сразу в две стороны. Попытаться понравиться радикальному электорату и одновременно оправдать все свои просчеты. Что бы не происходило дальше в экономике, во всем будет виновата блокада. Это отмазка на все случаи, ведь война на Донбассе как оправдание работает уже хуже", — отметил он.

Кроме того, политолог скептически отнесся к признанию Гройсмана в том, что у него нет президентских амбиций.

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"Я не верю, что в Украине был хотя бы один премьер-министр, который не хотел бы в итоге стать президентом. На сегодняшний день у Владимира Борисовича нет президентских возможностей, а а вот амбиции, безусловно имеются", — подытожил Бортник.



