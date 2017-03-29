Из жизни мачо. Гройсман злоупотребляет брутальностью - Золотарев

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал всем членам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) написать заявления об отставке из-за проблем в работе реестра электронных деклараций.

"Я вам советую сегодня всем собраться и написать заявления об отставке", — заявил премьер на заседании Кабинета министров.

Гройсман также раскритиковал работу главы НАПК Наталии Корчак из-за невозможности наладить работу реестра. В свою очередь Корчак заявила, что ответственным за работу реестра является системный администратор УСС. Также, по ее словам, сайт с электронными декларациями заработал уже сегодня ночью.

"Это была абсолютно прогнозируемая ситуация: за что бы ни брался украинский чиновник, как всегда, деньги тратятся, результат минимальный, если не отрицательный. А та коррупция, с которой по идее должно бороться, которой должно противодействовать это агентство, живет и процветает. Проблема еще и в том, что в Украине не борются с коррупцией, а упорядочивают коррупцию власть предержащих. Именно поэтому нет большой политической воли довести это дело до конца", - сказал политолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в комментарии РИА Новости Украина.

Кроме того, по мнению политолога, существует и субъективный фактор, препятствующей эффективной работе органов, призванных противодействовать коррупции — некомпетентность их руководителей.

"Госпожа Корчак, получающая совершенно сумасшедшую для рядовых украинцев зарплату, абсолютно некомпетентна и не подготовлена к этой работе, не просто как юрист, а как человек, который должен организовать работу вверенного ей агентства. Мы видим коряво сделанный сайт. Мы видим технические проблемы с "железом", с серверами, а дальше начинается чиновничий футбол: персональной ответственности нет, виноваты стрелочники, в нашем случае системные администраторы. Я думаю, что эта ситуация абсолютно типическая для украинского государства. Поэтому, если бы было большое желание, чтобы действительно этот сайт работал, для начала стоило бы поручить это тело тем, кто сделал бы это более профессионально и качественно", — считает Золоторев.

Кроме того, даже без случившегося казуса с лежащим сервером, отмечает политолог, проверено ничтожно мало деклараций.

"Гора родила мышь. Но вместе с тем НАПК начало кошмарить непарламентские партии, придираясь к тому, что где-то прочерк не там поставлен, не там запятая, и штрафуя. Орган вроде бы новый, а болезни старые", - подчеркнул эксперт.

Политолог обратил внимание, что скандал произошел именно на заседании Кабмина.

Читайте также: У вас долги? Мы уже спешим к вам. Вернулись ребята с паяльниками и утюгами

"Очевидно, Гройсман работал на публику, в очередной раз демонстрируя свою брутальность и мачизм — прием, которым, похоже, премьер стал злоупотреблять. А госпожа Корчак в очередной раз продемонстрировала, что принцип ответственности за вверенное ей дело несвойственен украинским чиновникам", - подытожил Золотарев.