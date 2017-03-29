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    НАПК закрыло публичный доступ к реестру е-деклараций

    Тема:

    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций (356)

    (обновлено: )11902
    Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак посоветовала по всем техническим вопросам обращаться к администратору реестра, государственному предприятию "Украинские специальные системы".
    Наталья Корчак
    УНИАН

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак заявила, что публичный доступ к реестру электронных деклараций закрыт для того, чтобы предоставить возможность субъектам декларирования подать декларации. Об этом Корчак сообщила в среду журналистам, передают Українські новини.

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    "Декларации подаются, только публичная часть сейчас закрыта для того, чтобы не загружать систему в этот пик", — сказала она. При этом чиновник не смогла сказать, когда доступ будет возобновлен.

    Корчак посоветовала по всем техническим вопросам обращаться к администратору реестра, государственному предприятию "Украинские специальные системы".

    Последние пару дней не работает сайт public.nazk.gov.ua, на котором можно просмотреть поданные чиновниками декларации.

    Кроме того, Корчак обвиняет своего заместителя Руслана Радецкого в некомпетентности.

    "Направление финансового контроля — слабое. Он возглавляется человеком, который не способен профессионально организовать эту работу", — сказала она.

    В течение последней недели многие субъекты декларирования открыто жаловались на работу реестра деклараций и отмечали невозможность подачи финансовой отчетности.

    Смотрите также: Гройсман раскритиковал главу НАПК

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал Корчак и всем членам НАПК подать в отставку в связи с проблемами в работе реестра электронных деклараций.

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