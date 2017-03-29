НАПК закрыло публичный доступ к реестру е-деклараций

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак заявила, что публичный доступ к реестру электронных деклараций закрыт для того, чтобы предоставить возможность субъектам декларирования подать декларации. Об этом Корчак сообщила в среду журналистам, передают Українські новини.

"Декларации подаются, только публичная часть сейчас закрыта для того, чтобы не загружать систему в этот пик", — сказала она. При этом чиновник не смогла сказать, когда доступ будет возобновлен.

Корчак посоветовала по всем техническим вопросам обращаться к администратору реестра, государственному предприятию "Украинские специальные системы".

Последние пару дней не работает сайт public.nazk.gov.ua, на котором можно просмотреть поданные чиновниками декларации.

Кроме того, Корчак обвиняет своего заместителя Руслана Радецкого в некомпетентности.

"Направление финансового контроля — слабое. Он возглавляется человеком, который не способен профессионально организовать эту работу", — сказала она.

В течение последней недели многие субъекты декларирования открыто жаловались на работу реестра деклараций и отмечали невозможность подачи финансовой отчетности.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал Корчак и всем членам НАПК подать в отставку в связи с проблемами в работе реестра электронных деклараций.