МИД Германии раскритиковал изменения в закон о е-декларациях

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Подписанный президентом Украины Петром Порошенко 27 марта закон, который обязывает борющихся с коррупцией представителей гражданского общества заполнять электронные декларации, является шагом в неправильном направлении. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя МИД Германии.

Реформы, введенные украинским правительством, в частности относительно электронного декларирования активов, получили признание международного сообщества и общества в Украине, напомнили во внешнеполитическом ведомстве.

"Однако сейчас подотчетность органов государственной власти отходит на задний план. Создается впечатление, что вопреки официальной антикоррупционной политике меры должны приниматься против тех, кто ставит себе целью борьбу с коррупцией", — заявили в МИД ФРГ.

"Неспособность гражданского общества быть вовлеченным в борьбу с коррупцией — не в интересах Украины. Мы надеемся на пересмотр закона в ближайшем будущем", — добавили в министерстве.

Верховная Рада 23 марта приняла закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины "О предотвращении коррупции", которая освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от подачи е-деклараций и обязывает к этому представителей общественных объединений. В понедельник, 27 марта, президент его подписал.