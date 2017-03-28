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    Закон о е-декларировании. Послы стран G7 поддержали предложение Порошенко

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    Земля, дома, часы: чиновники обнародовали декларации (351)

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    В посольстве Италии сообщили, что послы получили обещание президента "о созыве рабочей группы, в том числе с участием гражданского общества, чтобы рассмотреть последние законодательные поправки".
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) поддержали предложение президента Петра Порошенко о создании рабочей группы для проработки совместно с общественностью изменений для закона "О предотвращении коррупции" в части, которая обязывает представителей общественных объединений подавать электронные декларации.

    Об этом УНИАН сообщили в посольстве Италии, которая председательствует в G7 в 2017 году. 

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    Черный день. Закон о е-декларациях выведет антикоррупционеров на чистую воду

    Встреча послов с главой государства состоялась накануне вечером, они "выразили признательность за обнадеживающий прогресс, достигнутый украинской властью в стабилизации и реформировании экономики и внедрении структурных реформ, несмотря на продолжительный вооруженный конфликт на Востоке".

    "Послы обсудили с президентом Порошенко ряд актуальных (недавних) проблем, которые вызывают обеспокоенность, в том числе, помимо прочего, касающихся программы реформ, особенно борьбы с коррупцией, и в частности таких как расширение электронного декларирования доходов (и имущества) на представителей гражданского общества. Они были поощрены обещанием президента Порошенко о созыве рабочей группы, в том числе с участием гражданского общества, чтобы рассмотреть последние законодательные поправки", — сказано в заявлении.

    Послы стран G7 подчеркнули необходимость институциональной стабильности в Украине как предпосылки для дальнейших реформ. 

    Верховная Рада 23 марта приняла закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины "О предотвращении коррупции", которая освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от подачи е-деклараций и обязывает к этому представителей общественных объединений. В понедельник, 27 марта, президент его подписал.

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