Закон о е-декларировании. Послы стран G7 поддержали предложение Порошенко

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) поддержали предложение президента Петра Порошенко о создании рабочей группы для проработки совместно с общественностью изменений для закона "О предотвращении коррупции" в части, которая обязывает представителей общественных объединений подавать электронные декларации.

Об этом УНИАН сообщили в посольстве Италии, которая председательствует в G7 в 2017 году.

Встреча послов с главой государства состоялась накануне вечером, они "выразили признательность за обнадеживающий прогресс, достигнутый украинской властью в стабилизации и реформировании экономики и внедрении структурных реформ, несмотря на продолжительный вооруженный конфликт на Востоке".

"Послы обсудили с президентом Порошенко ряд актуальных (недавних) проблем, которые вызывают обеспокоенность, в том числе, помимо прочего, касающихся программы реформ, особенно борьбы с коррупцией, и в частности таких как расширение электронного декларирования доходов (и имущества) на представителей гражданского общества. Они были поощрены обещанием президента Порошенко о созыве рабочей группы, в том числе с участием гражданского общества, чтобы рассмотреть последние законодательные поправки", — сказано в заявлении.

Послы стран G7 подчеркнули необходимость институциональной стабильности в Украине как предпосылки для дальнейших реформ.

Верховная Рада 23 марта приняла закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины "О предотвращении коррупции", которая освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от подачи е-деклараций и обязывает к этому представителей общественных объединений. В понедельник, 27 марта, президент его подписал.