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    Парубий подписал противоречивый закон о е-декларациях

    (обновлено: )23830
    Верховная Рада изменила перечень лиц, которые обязаны декларировать свои доходы: некоторых военнослужащих освободили от этой обязанности, при этом отчитываться о доходах теперь должны представители общественных организаций.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Спикер парламента Андрей Парубий подписал законопроект №6170 и направил его на подпись президенту. Информация об этом опубликована на странице документа на сайте Верховной Рады Украины.

    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН
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    Приняв этот законопроект, Верховная Рада изменила перечень лиц, которые обязаны декларировать свои доходы: некоторых военнослужащих освободили от этой обязанности, при этом отчитываться о доходах теперь должны представители общественных организаций, кандидаты в народные депутаты, на пост президента Украины, а также депутаты областных, районных, городских, сельских, поселковых советов.

    Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан и посол Великобритании в Украине Джудит Гоф назвали эти изменения шагом назад. Народный депутат Мустафа Найем отметил, что поправки нарушают логику самого закона и общепринятые международные стандарты в сфере борьбы с коррупцией.

    Ранее народный депутат ("Народный фронт") Татьяна Черновол отметила, что е-декларирование для редакторов и учредителей СМИ, а также представителей общественности поможет в борьбе с коррупцией.

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