Е-декларации антикоррупционеров, ГУАМ, недокоалиция ВР. Мнение Рудякова

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с представителями антикоррупционных и правозащитных организаций изменения в закон об электронном декларировании, которыми антикоррупционные организации обязали декларировать свои доходы. Стороны договорились, что президент все-таки подпишет дискуссионный законопроект, однако документ будет доработан.

Правительства Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы подписали документы о создании Зоны свободной торговли между странами и относительно взаимного признания некоторых таможенных процедур. Подписание состоялось в Киеве в рамках заседания стран-членов организации ГУАМ.

Окружной административный суд Киева рассмотрел иск экс-народного депутата Николая Томенко относительно обнародования списков коалиции "Европейская Украина". Суд постановил вытребовать от аппарата ВР Украины информацию о наличии сформированной коалиции.

Представители Украины, Германии, Франции и РФ должны провести встречу в "нормандском формате" и публично выступить с заявлением. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

Информационные итоги понедельника, 27 марта, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

Президент заявил, что инициирует создание рабочей группы, которая пересмотрит поправки в закон об электронном декларировании, обязывающие общественные организации декларировать доходы. Вы что думаете об этих изменениях?

— Тут налицо конфликт интересов. И этот конфликт интересов, вот он сейчас перемалывается, обрабатывается. Понятно, что все хотят бороться с чужой коррупцией, но не лезьте в мой огород … Помните был, анекдот: "Діду, в тебе радіація є? На городі трохи для себе тримаю". То есть не лезьте в мою коррупцию.

Хорошо, что президент занял такую позицию, как, с одной стороны, жесткую, с другой стороны, конструктивную, пошел навстречу. Это все, очевидно, здорово. Но плохо, что вот такая оценка прозвучала из уст президента в адрес ВР. У нас ВР и так потеряла значительную долю своего авторитета. Мне кажется, что дальше его топить нет смысла.

А там, насколько я смотрел эти правки, они действительно ничтожны, – я не знаю, но они мутноваты. То есть там можно их повернуть и так, и так. А это, вы знаете, в такого рода документах всегда чревато злоупотреблениями.

Вы все же поддерживаете идею, что общественные организации должны заполнять электронные декларации?

— Я считаю, что да, это правильно.

А насчет военных? Потому что тут тоже есть критика. Те, кто захотят проскочить, используют эту возможность, этот механизм, и как военные не будут отчитываться относительно своих доходов, своих финансовых накоплений.

— Здесь есть проблема, большая критика звучит в адрес Минобороны и чинов различных даже в действующих войсках, которые находятся на позициях. Поэтому это огульное освобождение всех военнослужащих, независимо генерал или рядовой.

Мне кажется, это такое решение, немножко попахивающее умыслом для того, чтобы скрыть какие-то вещи, которые не стоило бы скрывать. Если уже общественные организации должны показывать свои доходы и расходы, то, конечно, Минобороны, руководство, которое отвечает за материально-техническое снабжение, за другое снабжение, они должны были бы показать свое имущество, свои доходы.

В посольстве США сообщили, что декларация для высших госчиновников – это сильный шаг в продвижении реформ в Украине. Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан написал, что электронные декларации должны быть нацелены на коррупцию в органах госуправления, а не препятствовать работе гражданского общества. Как вы считаете, президент и вправду не согласен с этими изменениями?

— Я думаю, это реакция на внешние преходящие обстоятельства. Теперь будет корректировка, минимальная корректировка. Но позиция государственной власти, мне кажется, однозначна – общественники должны декларироваться.

Как вы думаете, рабочая группа будет работать, она принесет такие плоды?

— У нас опыт, скорее, негативный такого рода образований. Но в данном случае, имея в виду, что из посольств, из представительств Европейской комиссии в Киеве, то, я думаю, что определенный эффект будет достигнут в пользу общественных организаций, потому что есть рычаг влияния и на первое лицо, и на ВР. Поэтому определенный эффект будет непременно, а там дальше посмотрим, насколько этот эффект окажется, действительно, позитивным, а не конъюнктурным в пользу чьих-то определенных интересов, узких, групповых.

Кто в эту рабочую группу войдет?

— Я думаю, войдут сами же жертвы этого Е-декларирования, представители общественных организаций, то есть потенциальные жертвы, которые будут рассказывать, как это плохо, когда их кто-то трогает.

И я думаю, что в значительной степени пойдет все-таки волна информационная, потому что это как раз повод красивый попинать государственную власть и несознательных граждан вроде меня убедить в том, что не нужно этого делать.

А, по сути дела, я думаю, что оно не затянется, максимум, до лета, может, до середины мая это все сварится в виде каких-то предложений, потому что они, в принципе, готовы – нас не трогай, вот и все предложения.

Что касается нескольких антикоррупционных структур, которые борются с коррупцией, друг друга проверяют…

— Понятно, что это схема не самая оптимальная, понятно, что она у нас не работает. Пошли по этому пути, теперь нужно убедиться, что какие-то вещи не сделаны и двигаться дальше, что-то делать.

Все-таки какие-то движения были проведены. Теперь нужно их подхватывать. Это, в принципе, болезненная тема… Коррупция не только же у нас, поэтому мы боремся, нам помогают со всех сторон бороться с нашей коррупцией.

В Киеве встречались главы правительств стран-участниц ГУАМ. Гройсман принимал участие, сказал о том, что рассчитывает на запуск полноценной зоны свободной торговли между странами ГУАМ в 2017 году. Насколько важно и как скоро это возможно?

— В 2017 году точно невозможно. Я не экономист, но уже высказались экономисты грамотные. В 2017 году это абсолютно нереально, тем более, что эта история про белого бычка тянется не год. Но хорошо, что встретились, что опять из шкафа вынули нафталин, сдули пыль с этого ГУАМа.

Это не похоже на клуб – время от времени собрались, поговорили?

— С точки зрения экономики мы отказались от российского рынка в 150 миллионов и теперь хотим страшно заполнить рынок ГУАМ, в котором 15 миллионов можно наскрести. Получается, те страны заинтересованы, у нас больше рынок, мы меньше заинтересованы, то есть какой-то экономический эффект трудно увидеть.

Кроме того, почему Гройсман этим занимается? Я боюсь ошибиться, но, по-моему, в этом ГУАМе записано было, что там действующие лица президенты стран, которые должны раз в год собираться. А потом следующий уровень – это министры иностранных дел, то есть в данном случае, очевидно, Владимир Борисович под себя элегантно берет и хочет сдвинуть с мертвой точки. Дай Бог, но, мне кажется, тут больше политики, больше дружбы народов, чем какого-то экономического расчета.

То есть без конкретики?

— Я думаю, что экономической конкретики, по крайней мере, на государственном уровне, трудно ожидать. На уровне каких-то коммерческих структур, возможно, это будет работать.

Премьер также акцентировал внимание на необходимости развивать новый "шелковый путь". Это возможно?

— Теоретически возможность такая существует, если китайцы заинтересуются или если их заинтересовать, то, конечно, может быть для всех участников какой-то такой шаг вперед.

Окружной административный суд Киева рассмотрел иск экс-народного депутата Николая Томенко относительно обнародования списков коалиции «Европейская Украина». Суд постановил вытребовать от аппарата ВР Украины информацию о наличии сформированной коалиции. Покажут?

— Боюсь, что нет. Это очень болезненный вопрос и для коалиции, и для аппарата ВР. Если показать, то окажется, что уже какое-то время, наверное, полгода идет работа с нарушением и законодательства, регламента ВР. То есть там есть и заявления, которые не оглашаются председателем ВР, и прочее.

Есть нарушения. Можно сказать, достаточно много их. И это очень болезненная тема, потому что так, как считают эти голоса коалиционные специалисты, то не хватает нескольких голосов. Если теперь это судебным решением затребовано и будет оглашено, то это, мне кажется, очень могут быть далеко идущие последствия.

Если есть решение суда, что они придумают для того, чтобы сейчас списки не показывать?

— Мы, слава Богу, не в Америке живем. Решение суда – это еще не все у нас. Поэтому что-то придумают. Как-то одну страницу два раза повторят в списке. Но документ не предоставляется.

А там же есть несколько ребят, которые заявляли, что они писали заявления о выходе, а Парубий их не зачитывал, как регламентом предусмотрено, заявления о выходе. То есть, если появится в публичном доступе и в судебном доступе документ с перечнем этих коалиционных штыков, то там могут быть варианты.

Могут быть неожиданности. Я думаю, так, как считают специалисты, то максимум 220 плюс 2-3 голоса.

Есть инициатива, об этом часто говорит Вадим Рабинович, народный депутат, и многие другие. Сейчас собирают якобы список тех, кто не входит в коалицию. Эта история сработает?

— Это затратный проект. Дорого будет стоить. Можно, но дорого будет стоить.

В СМИ просочились определенные документы, которые являлись договоренностями с фракцией РПЛ. То есть договоренности коалиции в формате БПП, НФ, радикалы. Но не произошло.

— Оно еще тянется. Мне кажется, может быть, еще рановато говорить, что не произошло. Сейчас перешло в такую плоскость латентную. И мне кажется, радикалы не пойдут в результате на это.

Регулярно Олег Ляшко вспоминает: нет, ни в коем случае, мы против того-то, разве что, если эти требования все будут выполнены, мы будем рассматривать.

— Может быть, и цену набивает. Но мне кажется, сейчас это вариант мог быть реализован, или, может быть, еще повисит в воздухе. Но сейчас мне кажется, что вероятность его снижается.

Хотя как, опять же, такой запасной аэродром для нынешнего большинства, он мог бы быть… Такая свежая кровь в виде радикалов. Но это тяжелый вариант, мне кажется.

Эта история с коалицией будет продолжаться?

— Пойдут споры, оценки и интерпретации. Мы же постмодерн, мир интерпретаций, а не событий и списков. Любой список можно интерпретировать так, как тебе хочется.

Мне кажется, что это будет история набирать обороты, потому что тут есть почва для манипуляций и почва для таких предъяв, говоря простонародным языком, для большинства в ВР, руководства ВР.

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил о необходимости проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки".

— Это уже крик отчаяния в данном случае. "Нормандский форма" и Минский процесс лежит уже не первый месяц на земле без движения. Там, в Донбассе идут вспышки эскалации, затихает, но затихают все равно только условно, продолжаются обстрелы, продолжаются смерти и разрушения. Поэтому понятно, что назрела необходимость, чтобы этот Минский процесс либо был запущен, либо был заменен чем-то другим.

Время от времени собираются представители трехсторонней контактной группы. Леонид Кучма говорит: ничего не работает, может, что-то нужно делать?

— Так, как я это вижу, то, конечно, наша страна должна или могла бы выдвинуть какие-то инициативы, ту же дорожную карту. Она зависла. Если бы сейчас предъявлена наша дорожная карта, согласована, скажем, с немцами или с немцами и французами, это мог бы быть теоретически толчок для того, чтобы двигаться вперед. Но мы ее придерживаем. Очевидно, она разработана, но мы ее придерживаем до поры, до времени.

До чего?

— Очевидно, ждут, когда американцы подключатся к "нормандскому формату", а те, насколько я понимаю, не спешат.

Есть инициатива в МОН не разрешать частные дополнительные занятия учителей в школах, то есть речь о репетиторстве. Сейчас хотят обязать школы публиковать отчеты о своих расходах и доходах как из украинского государственного бюджета, так и от родителей. Что скажете?

— Мне кажется, что это очень поверхностный подход и прямолинейный к проблеме. Есть разные репетиторы.

Я, например, счастливый отец. У меня сын в седьмом классе, стал отставать по математике. Учитель по математике самоотверженно не его одного, а там целая группа детей, подтянул. Сын вышел на какой-то уровень. Это без принуждения. Мы бегали, просили: позанимайся. Учитель говорил: я перегружен, у меня много работы и прочее.

Очевидно, есть такие примеры, о которых говорит госпожа министр. Но все это сейчас огульно. Речь идет о трех, о четырех тысячах гривен, которые получают учителя, на которые они должны содержать семьи, работать и заниматься еще воспитанием детей.

На 50% подняли зарплаты учителям…

— Сейчас нужно с 1 января учителям поднять на 500% для того, чтобы выйти на какой-то уровень. Вчера или сегодня была статистика – 84% украинцев говорят, что им не хватает денег, которые они зарабатывают на то, чтобы жить. Учителя в данном случае – это уязвимая группа.

Мне кажется, что борьба против репетиторства – это какие-то министерские шалости, которые нужно остановить. При ВР создать рабочую группу и внести предложения это все поломать и тогда разобраться по школам. А финансирование школ… Финансируйте школы нормально и тогда родители не будут финансировать.

Как запретить учителям заниматься репетиторством?

— Не надо запрещать. Надо просто совершенствовать эту систему репетиторства. Запрещать, мне кажется, — это последний путь.

Ранее эксперт Ярослав Юрчишин и политтехнолог Екатерина Одарченко в эфире "ГС" пояснили, в каких изменениях нуждается закон о Е-декларировании относительно антикоррупционных организаций.

Напомним, Запад устал предоставлять Украине кредиты, финансовую помощь, инвестиции, которые в результате просто разворовываются коррупционерами, заявил ранее в эфире Голоса Столицы политолог Николай Давидюк.