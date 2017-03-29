Гройсман посоветовал Корчак подать в отставку: вы провалили все, что могли

"Советую всем сегодня просто собраться, написать заявление и уйти в отставку", — заявил Гройсман в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал "112 Украина".

По словам премьера, НАПК не сумел организовать процесс подачи электронных деклараций несмотря на то, что агентство финансируется в полном объеме.

"Вы ничего не можете сделать. Я свою декларацию не могу подать. Просто просил вас – сделайте нормально функционирующую систему", – сказал глава правительства.

"Я хочу, чтобы человек, который получает 100 тысяч (гривен — Ред.) в месяц, просто выполнял свою работу", — заявил Гройсман, напомнив Корчак о размере зарплат в НАПК.

Позже Корчак заявила, что не уйдет в отставку. Об этом она сказала журналистам, когда вышла из зала, где проходило заседание правительства.

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В течение последней недели многие субъекты декларирования открыто жаловались на работу реестра деклараций и отмечали невозможность подачи финансовой отчетности. Корчак заявила, что публичный доступ к реестру электронных деклараций закрыт для того, чтобы предоставить возможность субъектам декларирования подать декларации.

Ранее Министерство юстиции обвинило НАПК в разрушении антикоррупционной реформы из-за сбоев в системе е-декларирования. В ведомстве подчеркнули, что потребуют от НАПК публичной позиции относительно сбоев в системе е-декларирования.