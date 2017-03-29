У вас долги? Мы уже спешим к вам. Вернулись ребята с паяльниками и утюгами

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Наступили времена, когда должники отказываются возвращать одолженные когда-то деньги. Ведь не зря же говориться, что берешь чужие деньги, а возвращать приходится свои. Подводят старые знакомые, коллеги, соседи, лучшие друзья и даже родственники. Когда самостоятельно "выбить", то есть вернуть долг не получаются, отчаявшиеся граждане его… продают, всего лишь за часть от одолженной суммы.

И уже у прикупившего долговые расписки, решения судов и так далее уже болит голова, что с ним делать. А главное, что, покупая чужой долг за копейки, это сулит отменным кушем. Поэтому предложения пользуются спросом.

Долг платежом красен

В конце прошлого века единственным методом воздействия на должника, который не хотел отдавать деньги, были бритоголовые парни в спортивных костюмах с утюгами и паяльниками. Они особо не церемонились. Сначала предлагали решить вопрос по хорошему, давали время собрать деньги, плюс проценты за беспокойство. Но по истечении срока, не получив требуемой, применяли физическое воздействие. И, чудным образом, деньги тут же находились. В худшем случае, должник писал заявление в милицию, вымогателей, соглашавшихся работать за проценты, задерживали. Но не факт, что им на смену не приходили другие. Сегодня процесс возвращения долгов проходит более цивилизованно. Бандитов искать не надо. Есть определенные компании и люди, готовые взяться за грязную работу и найти их проще простого — через Интернет. А он кишит предложениями.

Отчаявшийся предприниматель из Днепропетровской области, который дал в долг приятелю 233 000 тысяч гривен (9200 в долларах) готов его переуступить не дорого.

Есть решение суда открытое исполнительное производство. А у должника, по данным кредитора, есть недвижимость, магазин и авто, так же скрытое имущество.

Как правило подобные долги очень интересуют коллекторские, юридические и финансовые компании, так как жестких ограничений на приобретение таких долгов нет. Хотя подобная деятельность подлежит лицензированию и заниматься ею могут исключительно финансовые компания, отмечает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"К сожалению, у нас каждый может приобрести задолженность и с ней работать. И есть уже судебная практика, когда переуступки долга признаются недействительными, если у компании нет финансовой лицензии, но это никого не останавливает", - отмечает Ростислав Кравец.

Многие люди не знают, что для того, чтобы взыскивать долг, должно быть решение суда. Это решение должно быть передано в исполнительную службу, которая имеет право заниматься принудительным взысканием, подчеркивает адвокат. А скоро заработает частная исполнительная служба, которая имеет право этим вопросом заняться. Все другие компания работают в не правовом поле. И некоторые покупатели долгов могут остаться у разбитого корыта.

"Формально, сегодня долг может купить любой человек, не обязательно компания. На это закрываются глаза. Но даже физлицо его купившее должно действовать в правовом поле. Если есть решение суда о возврате, то обратиться в исполнительную службу и они должны помогать. Но если же кто-то решит сам звонить, требовать угрожать — это противозаконно", — констатирует Ростислав Кравец.

Вымогатели не дремлют

Впрочем, как показывает практика, и сегодня находятся те, кто действует, как в 90-х. Уголовник по кличке "Дагестанец" приехал в Полтаву из Киева и заявил одному из предпринимателей, что тот должен 42 000 долларов. Сказал, что это долг за продукцию одесской фирмы, которая прекратила свое существование еще в начале 2000-х. Предприниматель сдал вымогателя в полицию и ему теперь придется отвечать по статье по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) УК Украины.

"Но, не стоит забывать и об уголовной ответственности. За рьяное требование долга можно попасть по статью УК "Вымогательство" и "принуждение к исполнению гражданско-правовых отношений". Но надо признать, что людей, которых привлекли по этим статьям к уголовной ответственности крайне мало. Но даже и коллекторов, которые звонят с угрозами могут привлечь по этим статьям, не говоря уже какое-то частное лицо. Но до суда доходят единицы и колекторские компании продолжают работать. Правоохранительные органы не надлежащим образом выполняют свою работу", — подчеркивает Кравец.

Судя по банкротству украинских банков, это бизнес очень прибыльный и может принести доход 1000%.

"Потому что по банковским долгам средний дисконт от 85 до 95%, фактически покупая долг по 5% взыскивается 100% плюс насчитывается пеня, штрафы, проценты и прибыль свыше 1000%. Плюс, расчет происходит в гривне, курс девальвирует, а многие долги закреплены в валюте, сверхвыгодный бизнес", — подчеркивает юрист", - отмечает Ростислав Кравец.

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Но весь вопрос в том, есть ли что брать у должника и можно ли его найти? Поэтому компании покупают долги пакетами, среди которых встречаются безнадежные задолженности, а есть и ликвидные объекты и должники. При этом, тенденция последнего времени, если у должника есть имущество, то к нему не обращаются с требование вернуть деньги, а сразу переписывают имущество на себя. Поэтому всем должникам нужно сегодня быть предельно осторожными, если не хотят потерять последнее.