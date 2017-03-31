Гройсман выставит на приватизацию 3,5 тыс госпредприятий

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал абсурдом существование 3,5 тыс государственных предприятий в стране, которые не приносят пользы и должны быть публично проданы.

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"Мы имеем 3,5 тысяч государственных предприятий в стране. Это абсурд, потому что эти предприятия в большинстве своей есть или неэффективными, или становятся кормушками для коррупционеров. Моя позиция следующая: те (предприятия), не имеющие государственного значения и важности, должны быть публично проданы. Потому что они ни одной пользы не приносят украинским гражданам и украинской экономике. Их продажа предоставит возможность привлечь в экономику инвестиции и ускорить экономический рост", — сказал Гройсман во время визита в Житомир.

Напомним, президент Петр Порошенко во время визита в Финляндию пригласил местные компании принять участие в приватизации в Украине.

Кроме того, Порошенко в Давосе призвал руководителей крупных западных компаний к участию в приватизации в Украине.