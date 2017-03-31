наверх
31.03.201708:28
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Гройсман выставит на приватизацию 3,5 тыс госпредприятий

    Тема:

    Приватизация по-украински: срыв торгов по ОПЗ (118)

    (обновлено: )19111
    По мнению Гройсмана, те предприятия, которые не имеют государственного значения и важности, должны быть публично проданы. Потому что они ни одной пользы не приносят украинским гражданам и украинской экономике.
    Владимир Гройсман
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал абсурдом существование 3,5 тыс государственных предприятий в стране, которые не приносят пользы и должны быть публично проданы.

    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Из жизни мачо. Гройсман злоупотребляет брутальностью - Золотарев

    Читайте также: Охрименко: приватизация — это фикция

    "Мы имеем 3,5 тысяч государственных предприятий в стране. Это абсурд, потому что эти предприятия в большинстве своей есть или неэффективными, или становятся кормушками для коррупционеров. Моя позиция следующая: те (предприятия), не имеющие государственного значения и важности, должны быть публично проданы. Потому что они ни одной пользы не приносят украинским гражданам и украинской экономике. Их продажа предоставит возможность привлечь в экономику инвестиции и ускорить экономический рост", — сказал Гройсман во время визита в Житомир.

    Напомним, президент Петр Порошенко во время визита в Финляндию пригласил местные компании принять участие в приватизации в Украине.

    Кроме того, Порошенко в Давосе призвал руководителей крупных западных компаний к участию в приватизации в Украине.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Молоточек судьи
    Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Сбербанк России
    Уход российских банков из Украины