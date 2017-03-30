Гройсман предлагает продать предприятия, не имеющие госзначения

УНИАН

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за проведение в Украине масштабной публичной приватизации госпредприятий, не имеющих стратегического значения для государства, сообщает в четверг Правительственный портал.

"Мы имеем 3,5 тысячи госпредприятий в стране. Это абсурд. Эти предприятия в большинстве своем являются либо неэффективными, либо "кормят" коррупционеров. Моя позиция следующая: те, которые не имеют государственного значения и важности для государства, должны быть публично проданы — открыто, конкурентно и эффективно", — заявил премьер во время поездки в Житомирскую область.

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По его мнению, удачная публичная продажа предприятий даст возможность привлечь в экономику инвестиции и ускорить экономический рост. "Результатом этого роста воспользуется каждый гражданин Украины", — добавил Гройсман.

Ранее глава Фонда госимущества Украины Игорь Билоус заявил, что фонд и министерство экономического развития и торговли разработали законопроект о приватизации на период до 2020 года, который предполагает продажу около 900 госпредприятий.

В 2017 году власти Украины планируют приватизировать 115 государственных компаний, включая крупные промышленные предприятия, областные энергокомпании и теплоэлектроцентрали.

Ранее сообщалось, что суд обязал национализировать "Днеправиа" Игоря Коломойского.