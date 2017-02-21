Предприятия под приватизацию существуют только на бумаге - Охрименко

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Приватизация продолжается. В этом году правительство планирует продать около 100 предприятий в рамках приватизации. Такие планы озвучил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив. Он рассказал, что для успешной приватизации Минэкономразвития с Фондом госимущества готовит обновленный перечень объектов. Кроме того, уже подготовлен законопроект, который улучшает сам процесс приватизации.

Какие предприятия должны в этом году продать в рамках приватизации, в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Там очень большой перечень. Там есть "Турбоатом", кажется, "Центрэнерго" из наиболее известных, частично облэнерго, очень большое количество предприятий, которые на самом деле не существуют, только на бумаге. У нас, действительно, очень много государственных предприятий, которых на самом деле нет, только на бумаге существуют. А так, в принципе, ничего нового, отличного от того, что было в 2016, 2015, 2014 годах, нет", — отметил Охрименко.

По его словам, от этих предприятий не осталось ни земли, ни зданий.

"Там ничего нет, даже земли… Уже все разворовано. Таких предприятий — больше двух тысяч. Это не продажа, это такая имитация продажи. Никто не продает и не покупает", — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины обнародовал список из 115 государственных компаний, которые власти страны планируют продать в рамках приватизации в 2017 году.