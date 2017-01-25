Очевидное и невероятное. Глава ФГИ советует не спешить с приватизацией

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Вряд ли стоит ожидать резкого разворота от либеральной экономической политики в сторону усиления присутствия государства в экономике. Однако, проблема, о которой давно говорили эксперты — откровенная невыгодность приватизации в условиях кризиса и отсутствие высокого спроса на объекты со стороны иностранных инвесторов по причине общей нестабильности в стране — публично озвучена. Примечательно, что альтернативу приватизации предложил тот же глава ФГИ Игорь Билоус, который еще два года назад обещал быстро все продать, начиная с Одесского припортового завода.

Скромнее надо быть

Поступления от приватизации по итогам 2016 года составили всего 188,9 миллиона гривен. Это, безусловный успех на фоне провального 2015 года: в прошлом году госбюджет получил на 24,8% больше. Однако, это значительно меньше 17 миллиардов гривен, которые планировал получить от приватизации тот же госбюджет-2016.

Согласно отчету Фонда госимущества Украины, центральное и региональные управления фонда за отчетный период продали 139 объектов государственной собственности (в том числе в декабре – 19) и 406 объектов коммунальной собственности (в декабре – 137).

"Большая приватизация" в Украине не состоялась: дважды ФГИ выставлял на аукцион Одесский припортовый завод и дважды никто из потенциальных покупателей не подал ни одной заявки на участие в торгах. Не помогло даже более чем двукратное понижение стартовой цены предприятия. Новый покупатель фактически приобретал ОПЗ по цене долга перед структурами олигарха Дмитрия Фирташа. Но на участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 млрд грн не заявился ни один инвестор.

Сначала в ходу были конспирологические объяснения такого провала вплоть до того, что украинские олигархи хотят получить завод бесплатно. Более приземленный вариант — слишком высокая цена на газ, которая делает продукцию завода неконкурентоспособной на мировом рынке. Цены на сырье и минеральные удобрения, которые производит ОПЗ, упали из-за снижения мировых цен на нефть. Но даже относительно дешевый газ становится неподъемным для украинских заводов, если его продавать по цене выше, чем у "Газпрома". ОПЗ эта цена фактически убила: из предприятия, работавшего с прибылью в 2015 году, он стал убыточным, и в настоящее время остановлен, пока не найдется арендатор. Но где найти такого арендатора, который будет работать в убыток?

Новый курс?

Теперь Игорь Билоус не прогнозирует от пяти до восьми потенциальных участников аукциона по продаже ОПЗ. Он предлагает альтернативу приватизации, от которой сейчас много не получишь в принципе. По его мнению правительству нужно закончить работу над стратегией управления государственным имуществом и решить, что делать с наиболее важными компаниями. Вполне возможно попытаться их объединить в единый холдинг.

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Без учета оборонного сектора, стратегически важных государственных компаний уровня "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Энергоатома" их в стране насчитывается несколько десятков.

По словам Билоуса, государство и сами компании не готовы к продаже, да и смысла продавать сегодня нет.

Пока эти предприятия находятся под управлением различных министерств, но мировой опыт доказывает эффективность объединения в одной структуре.

Экс-глава ФГИ Александр Рябченко считает, что идея госхолдинга не новая, но она сложна в реализации.

"Я не знаю, удастся ли государству это реализовать, потому что задеваются слишком крупные интересы. Дважды не удалось государству в разные годы это сделать…Для того, чтобы это было, нужно управлять крупными объектами, которые являются прибыльными и которые государство не планирует продавать. Там есть дополнительные деньги, которых нет в запланированном бюджете, и это как раз ресурс для государственного инвестирования…" — говорит Рябченко.

В свою очередь экс-министр экономики Украины, финансовый аналитик Виктор Суслов считает, что заявление Билоуса можно рассматривать с разных точек зрения.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Экс-министр экономики, заслуженный экономист Украины Виктор Суслов

"Во-первых, Фонд госимущества уже несколько лет подряд не справляется с задачей по выполнению плана приватизации государственных предприятий и, соответственно, систематически срывает поступление в бюджет доходов от приватизации. Поэтому, возможно, председатель Фонда просто хочет снять с себя эту “головную боль”, хочет остановить приватизацию и перебросить заботы об управлении государственными предприятиями на некий “государственный холдинг”, — отметил Суслов.

"Во-вторых, искусственное объединение разнородных государственных предприятий, не связанных между собой технологически, под управлением “холдинга” не может быть эффективным. Пример других стран здесь не работает: там государственные холдинги создавались не на основе объединения “недоприватизированных” предприятий, а вырастали органически из потребностей развития экономики. В-третьих,- и это главное,- хотел председатель Фонда или нет,- но он поставил очень важный вопрос о целесообразности продолжения политики приватизации в Украине", — подчеркнул экс-министр экономики Украины.

"У нас официальной государственной политикой до сих пор была политика тотальной приватизации госпредприятий под лозунгом, что частный собственник более эффективно управляет производственными предприятиями. Кризис последних лет показал неэффективность очень многих частных собственников. Яркий пример дает банковский сектор – банкротились или стали неплатежеспособными более 80 банков, и среди них — самый крупный, "ПриватБанк". Все эти банки были частными, и их массированное банкротство — пример некачественного управления частными владельцами. Сейчас доля государства в активах банковского сектора после национализации нескольких банков превысила 50%", — сказал эксперт.

"Вследствие приватизации были разрушены очень многие украинские промышленные предприятия. Например, в свое время были приватизированы все украинские судостроительные заводы, и все они погибли в руках частных собственников", — добавил он.

"Заявление Билоуса можно было бы комментировать, если бы речь шла о смене в Украине политики развития либерального капитализма на государственный капитализм, когда стояла бы задача расширения государственного сектора в украинской экономике, необходимости проведения национализации многих предприятий. Но тогда о такой политике должен заявлять не Билоус, а премьер или президент страны. Но этого пока не прозвучало", — отметил аналитик.

Он также напомнил, что пример эффективного развития промышленного производства на основе сохранения государственной собственности демонстрирует наш сосед – Беларусь.

Приватизация не выгодна, частный собственник не спасет завод, а инвесторов на горизонте не видно. Если правильная постановка проблемы — это наполовину решенная проблема, то признание неправильного курса стоит дорогого. Но что скажет МВФ? Приватизация одобрена в меморандуме, который Украина чем дальше тем меньше выполняет, и хочет за это очередной транш. Будет ли позиция фонда жестче или кредит все-таки выделят, как обещает украинское руководство? Или все-таки за эти деньги МВФ потребует выполнять обязательства, а не предлагать альтернативу?