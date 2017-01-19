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    Порошенко призвал западные компании участвовать в приватизации в Украине

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    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко (27)

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    Порошенко провел встречи, в частности, с председателем совета директоров компании Arcelor Mittal Лакшми Митталом и генеральным директором Cargill Дэвидом Макленнаном.
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко призвал руководителей крупных западных компаний к участию в приватизации в Украине, сообщила в четверг его пресс-служба.

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    Порошенко находится с рабочим визитом в Давосе для участия во Всемирном экономическом форуме.

    Всемирный экономический форум в Давосе
    REUTERS Ruben Sprich
    Давос-2017: нестабильность и процесс смены лидерства

    "Президент встретился с руководителями ряда крупных западных компаний", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, Порошенко провел встречи, в частности, с председателем совета директоров компании Arcelor Mittal Лакшми Митталом и генеральным директором Cargill Дэвидом Макленнаном.

    В пресс-службе отметили, что Миттал высоко оценил улучшение ситуации на Украине с администрированием налогов и решением вопроса возврата НДС экспортерам.

    Порошенко выразил надежду на развитие инвестиционного сотрудничества с Arcelor Mittal, в том числе переход на новые технологии производства.

    Напомним, президент Петр Порошенко в Давосе призвал руководителей крупных западных компаний к участию в приватизации в Украине.

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