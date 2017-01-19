Порошенко призвал западные компании участвовать в приватизации в Украине

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко призвал руководителей крупных западных компаний к участию в приватизации в Украине, сообщила в четверг его пресс-служба.

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Порошенко находится с рабочим визитом в Давосе для участия во Всемирном экономическом форуме.

"Президент встретился с руководителями ряда крупных западных компаний", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Порошенко провел встречи, в частности, с председателем совета директоров компании Arcelor Mittal Лакшми Митталом и генеральным директором Cargill Дэвидом Макленнаном.

В пресс-службе отметили, что Миттал высоко оценил улучшение ситуации на Украине с администрированием налогов и решением вопроса возврата НДС экспортерам.

Порошенко выразил надежду на развитие инвестиционного сотрудничества с Arcelor Mittal, в том числе переход на новые технологии производства.

Напомним, президент Петр Порошенко в Давосе призвал руководителей крупных западных компаний к участию в приватизации в Украине.