Владимир Лановой о ритуальных танцах вокруг приватизации ОПЗ

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Правительство ищет возможности вывести Одесский припортовый завод "в плюс". Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам главы правительства, на сегодняшний день ситуация с ОПЗ требует от власти нового подхода к очистке предприятия от долгов и вывода из состояния убыточности. Это — один из приоритетов работы Кабмина.

Подробнее процесс приватизации ОПЗ в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экс-министр экономики Украины, президент "Центра рыночных реформ Украины" Владимир Лановой.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, чому завод не вийшло приватизувати в 2016 році? Оппозиционный блок ФОТО. Протесты под Одессой против закрытия ОПЗ

— Тому що хотіли вкрасти цей завод безкоштовно, а не за серйозні гроші. Зокрема, для чого на завод поставлявся газ, який дорожчий ніж той, що оплачує населення. Біля восьми тисяч за тисячу кубометрів. Окрім того, була домовленість з керівництвом, з директоратом цього державного підприємства про те, що вчасно і в повному обсязі цей завод не сплачує гроші за поставлений газ. Газ поставляла компанія Фірташа. Фірташ купував газ напряму з Росії, так що для Фірташа це був супер-дешевий газ. А продавав він дуже-дуже дорого. Цим самим вводив підприємство в збитковий стан. І тепер, коли збитки досягли 250 мільйонів доларів, тобто можна ще не один такий завод побудувати, тоді вони виставили його на продаж для того, щоб Фірташ взяв, так би мовити, за борги — фактично безкоштовно.

Чому не вдалося?

— Завадила, по-перше, революція. Після революції вже інші бажаючі купити цей завод з'явилися. Але як можна купити завод, в якого стільки боргів підтверджених іноземними судами, що це дійсно борг цього заводу? Тобто так просто від нього відмахнутися не можна. Отже треба або платити за завод, або платити за борги цього заводу. На таку суму велику ніхто не сподівається, і я думаю, що і покупців з такими грошима зараз в Україні просто немає.

Неодноразово експерти підкреслювали, що у Одеського припортового заводу дуже великий потенціал, як у перевалочного пункту. Можете з цим погодитись?

— Підприємство високотехнологічне. Передача в приватну власність нічого не змінює, тому що не треба це підприємство переобладнувати, виводити на інші ринки, включати інші інтелектуальні та маркетингові механізми. Це підприємство інше, воно фактично автоматизованому режимі роботи працює. Тобто дуже легко відновити його прибутковий результат, але треба ж кримінальну відповідальність довести до кінця. Там проти когось відкрили, проти якогось там заступника директора, але це дуже серйозна була шахрайська дія, і треба доводити до кінця, щоб такого ніколи не було. Уявляєте собі, що значить, коли директор державного підприємства не платить борги, і хтось йому за це ж платить. Зараз, коли криза, нічого особливого в продажі підприємств бути не може. Важливо приватизувати державні монополії, "Укравтодор", який об'єднує всі області, всі підприємства і тому подібне. От цього треба позбавлятися, тому що вони висять на ринках, висмоктують кров зі споживачів, і є просто для нас всіх важкою ношею.

Влада говорить, що ситуація з ОПЗ вимагає від влади нового підходу до очищення підприємства від боргів. Як очистити підприємство від боргів?

— Значить, це підприємство завжди було високоприбутковим. Відкрию секрет: всі уряди хотіли його тримати в державній власності, тому що ці великі прибутки можна було розподіляти — в тому числі офіційно і неофіційно — уряду та міністерству промисловості, чи як там, чи міністерство називалося, всі мали до цього відношення, всі бруднили свої руки у відносинах з цим підприємством. Я просто це бачив власними очима. І ніхто не збирався його приватизувати. Всі інші хімічні підприємства вже приватні, а це всі уряди не хотіли приватизувати. Зараз, коли під Фірташа це було зроблено, так той азарівський уряд вже пішов на таку приватизацію, тому що, мабуть, всі там отримували свою мзду від такої оборудки. Тому дуже легко його відновити в стан прибутковості, треба мати постійний доступ газу, треба вчасно розраховуватися, треба за мінеральні добрива, які вивозяться за кордон, отримувати, переводити сюди долари, а не там їх залишати. Нічого особливого тут не потрібно.

Держава може ці борги пробачити?

— Такого не буває в економіці. В нас тільки, звичайно, навколо ПриватБанку, хтось комусь щось списує. Це просто вони сказали: ми вам нічого не заплатимо, це силова дія, а не економічна. А чому ті мовчать? Тому що вони вже вкрали більше, ніж їм зобов'язаний ПриватБанк. І тут теж можуть бути якісь там вимоги Фірташа чи ще когось. А суд лондонський підтвердив, що борги перед фірмами-постачальниками існують, і вони мають бути відшкодовані, і ніякі інші матеріальні операції з цим заводом до погашення боргів не можуть бути. Це ж всі знають, тому ніхто і дурницями не займається, окрім нашого уряду. Тому це можна зробити, але треба діяти через законні важелі. Яким чином? Уявіть собі, скільки боргів державний бюджет бере на себе. Мало того, що він сам весь в боргах і дефіциті бюджету на наступний рік. Так вони ще закрутили оці авантюри різні з тарифами, з мінімальною зарплатою, тепер з ПриватБанком, що вони все це погасять. І тут ще у них борг буде на 250 мілйонів. Звичайно, трошки менше, але просто все це зруйнується, вся фінансова і бюджетна система в нас зруйнується. Я не знаю, яким чином домовлятися з новим власниками. Думаю, що поки що треба, щоб підприємство залишалося приватним, і займатися справою. Там, де потрібно вводити конкуренцію на ринках за рахунок включення ще приватних суб'єктів. А не тут, коли тут все ясно і так. Ніякого тут ринку немає, вся продукція іде на експорт, кораблі тут же, під боком, все перегружається, будь-які американці, європейці куплять цей завод, але не в такому стані. От така ситуація.

Влада буде надалі пробувати продати підприємство?

— Якщо будуть ті бажаючі, які заплатять владі окремо додаткові гроші, окрім плати за цей завод, то влада на це піде. На жаль, в нас повністю криміналізована і корумпована в цьому відношенні влада.

Гройсман додав, що сьогодні ситуація з ОПЗ ускладнюється негативною кон'юнктурою на ринку хімічної продукції. Чому?

Справа в тому, що Україна була дуже сильним постачальником мінеральних добрив. Це примітивна, звичайно, продукція хімічної галузі. Це одна-дві операції технологічні проходять, а не високоорганічне певне хімічне виробництво з тої ж сировини, з тої ж нафти, з того ж газу, з того ж аміаку тощо. Тому це були заводи, побудовані для радянського споживання на безкрайніх ланах СРСР. І певний час вони ще були конкурентоспроможними. Але зараз піднялася Бразилія, вона є дуже серйозним постачальником, мабуть, і якісніших добрив, і Китай. І тому нас усувають з цих ринків, нам треба понижувати ціну на нашу традиційну таку примітивну продукцію. Але газ, який заходить на ці підприємства, на жаль, зараз недешевий для нас, для України.

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