Экономика
RSS

Наибольшая перспектива по приватизации у "Укрспирта" - Загородний

Тема:

Приватизация по-украински: срыв торгов по ОПЗ (106)

(обновлено: )23
Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что "Укрспирт" нужно продавать по частям.
Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
Тарас Загородний, facebook

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Правительство сообщило, какие предприятия планируют отдать под приватизацию в 2017 году. Будут продавать 68% акций "Запорожского производственного алюминиевого комбината", 75% "Турбоатома" и почти 100% акций химического комплекса-банкрота "Ориана". Соответствующее распоряжение обнародовали на сайте Кабмина.

Координатор гражданской платформы Новая страна Тарас Козак. Архивное фото
politeka.net
Больной вопрос. Не будет пенсионной реформы, не будет транша МВФ - Козак

Какие предприятия имеют наибольшую вероятность быть приватизированными, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

"Я думаю, что наибольшую перспективу по продаже имеет "Укрспирт", система этих спиртовых заводов, на которые у нас в стране сохраняется монополия, но если это предприятие будет продаваться не полностью, а частями. Потому что так удастся привлечь большее количество инвесторов из разных стран и сохранить конкуренцию на рынке", — считает эксперт.

Ранее политический эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких заявил, что Украина сделала большой шаг на пути к приватизации крупных предприятий, которые еще не приватизированы, а это требование, с невыполнением которого МВФ не готов мириться.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
На месте стрельбы у "Дворца спорта" в центре Киева
Разгул криминала. Резня под Одессой, стрельба в Киеве
Год 2016, прощай! Итоги
Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
Донбасс: блокада и пиар