Наибольшая перспектива по приватизации у "Укрспирта" - Загородний

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Правительство сообщило, какие предприятия планируют отдать под приватизацию в 2017 году. Будут продавать 68% акций "Запорожского производственного алюминиевого комбината", 75% "Турбоатома" и почти 100% акций химического комплекса-банкрота "Ориана". Соответствующее распоряжение обнародовали на сайте Кабмина.

Какие предприятия имеют наибольшую вероятность быть приватизированными, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

"Я думаю, что наибольшую перспективу по продаже имеет "Укрспирт", система этих спиртовых заводов, на которые у нас в стране сохраняется монополия, но если это предприятие будет продаваться не полностью, а частями. Потому что так удастся привлечь большее количество инвесторов из разных стран и сохранить конкуренцию на рынке", — считает эксперт.

Ранее политический эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких заявил, что Украина сделала большой шаг на пути к приватизации крупных предприятий, которые еще не приватизированы, а это требование, с невыполнением которого МВФ не готов мириться.