Мутное время. Одновременные национализация и приватизация - это шок - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Государственная компания "Черноморское морское пароходство" попала в список объектов приватизации. Фонд госимущества принял соответствующее решение.

Также ведомство решило приватизировать государственное предприятие "Устьдунайводпуть". Оно специализируется на строительстве сооружений на воде.

Планы Фонда госимущества по приватизации госпредприятий в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экс-глава Фонда госимущества Украины Александр Бондарь.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, чому було прийнято рішення про приватизацію ще двох державних кампаній?

— Ці рішення приймалися вже з 2014 року при чинній владі, ще попереднім урядом. Ці переліки нічим не відрізняються від тих, які затверджував уряд, а потім Фонд держмайна на 2015, 2016, тепер 2017 рік. І скрізь була одна і та сама цифра, 17 мільярдів гривень треба в бюджет від продажу цих об'єктів. Я не буду нагадувати, чим всі ці плани закінчилися в минулому році. Після "вдалого" продажу ОПЗ ці заяви про продаж будь-якого об'єкту у мене викликають тільки подив, посмішку і велике занепокоєння адекватністю чинної влади.

Тобто в планах виручити від продажу цих двох підприємств 17 мільярдів гривень?

— Це за нинішнім курсом взагалі смішна сума. Якщо порівняти з продажами до кризи об'єктів, то один об'єкт стільки коштував.

За скільки коштів варто було б продати "Чорноморське морське пароплавство" і "Устьдунайводшлях"?

— Воно взагалі зараз нічого не варто, бо там, крім приміщення і боргів, наскільки я знаю, взагалі нічого нема. І воно було оголошено банкрутом, проходило санацію. Я не розумію, навіщо ці оголошення і публікації, якщо все рівно в Україні ніхто нічого купувати за долари не буде, будь-який об'єкт.

Тобто цими компаніями навряд чи хтось зацікавиться?

— Якщо і зацікавиться, то за копійки, і компанії по такій ціні не назбирають навіть на 17 мільярдів. Не можна зараз нічого продавати взагалі, треба займатися зовсім іншими питаннями. Не набирати кредити, не продавати державне майно, а зайнятися повернення інвестиційної привабливості України і поверненням довіри до приватної власності в країні. Не можна в одній і тій самій країні, в один і той самий час проводити націоналізацію і приватизацію. Це протилежні напрямки економічної діяльності, вони в жодній країні за часом не співпадали. Держава робить або одне, або інше. Якщо всі вклади населення в збанкрутілих банках були вилучені державою, зникли, якщо майно майже 100 банків було ліквідовано і забрано у їхніх власників, все заставлене майно, під яке бралися кредити, ну хто повірить в дію такої держави і хто буде купувати будь-яке майно в Україні? Треба припинити процес відбору приватної власності, а тоді вже, через кілька років, коли повернеться довіра, можна буде щось продавати.

І тоді, можливо, вдасться приватизувати ОПЗ?

— Безумовно, за реальні гроші, скільки він коштує, тому що це супер-прибутковий, єдиний в Україні і в усій Східній Європі такий завод, це монополіст по перевалці аміаку. І багато інших об'єктів, які не можна зараз продавати. Треба зупинитись з відбиранням приватного майна і переведенням його в приватні руки шляхом ліквідації банків. Я ж кажу не лише про вклади населення і про майно банків. Я кажу про заставлене майно, яке зараз розпродається за копійки ФГВ, під яке бралися кредити. Це супер-прибуткові підприємства продаються. Кожен тиждень йде оголошення: на кілька мільярдів гривень продається майно, а потім одразу йде інформація: за минулий тиждень продано майно на кілька мільйонів гривень. От результат цього продажу, розумієте? Це показник, чого варто наше майно.

Компанія "Чорноморського морського пароплавства" раніше мала в своєму розпорядженні флот в 400 суден, однак наразі більшість кораблів були передані офшорним компаніям або продані на аукціонах за борги.

— Та їх давно вже там нема, цих кораблів, це ще на початку незалежності відбувалося. Там флот був, здається, декілька тисяч навіть кораблів. Це зовсім інше зараз підприємство, на балансі якого, як я знаю, знаходиться тільки приміщення, може ще якісь об'єкти, які нікого не цікавлять, тому що там вже все заставлене в боргах. Це ж підприємство, яке проходило кілька років тому стадію банкрутства і санації.

В чому тоді сенс виставляти його на продаж?

— Треба набрати по балансовій вартості майна, яке відповідає 17 мільярдам. Це вимоги такі законодавства є, кредиторів. І кожен рік вони публікуються. Кожен рік з цих об'єктів нічого не продається. Тому тут ніякої сенсації нема, це повторення того, що робилося і попередні роки.

Ранее экономист, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире "ГС" заявил, что за 2,5 года Украина так и не продвинулась в вопросе приватизации Одесского припортового завода.

А эксперт в финансовой сфере Алексей Кущ в эфире "ГС" заявил, что практически все активы основных базовых рынков обесценились до минимальных показателей, поэтому инвестора для "ПривтБанка" найти будет крайне сложно.