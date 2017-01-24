Госхолдинг вместо приватизации. Суслов: есть три причины этого не делать

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Председатель Фонда госимущества Украины Игорь Билоус предложил альтернативу приватизации госпредприятий. По его мнению правительству нужно закончить работу над стратегией управления государственным имуществом и решить, что делать с наиболее важными компаниями. Вполне возможно попытаться их объединить в единый холдинг.

Без учета оборонного сектора, стратегически важных государственных компаний уровня "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Энергоатома" их в стране насчитывается несколько десятков.

По словам Билоуса, государство и сами компании не готовы к продаже, да и смысла продавать сегодня нет.

Пока эти предприятия находятся под управлением различных министерств, но мировой опыт доказывает эффективность объединения в одной структуре.

"Таким местом может стать государственная холдинговая компания, как это сделали в Сингапуре, Малайзии, Швеции или Норвегии. Холдинги аккумулируют в себе компании и инвестируют в бизнесы по всему миру, их активы оцениваются в сотни миллиардов долларов", — рассказал Билоус в интервью.

Экс-министр экономики Украины, финансовый аналитик Виктор Суслов считает, что это заявление можно рассматривать с разных точек зрения.

"Во-первых, Фонд госимущества Украины уже несколько лет подряд не справляется с задачей по выполнению плана приватизации государственных предприятий и, соответственно, систематически срывает поступление в бюджет доходов от приватизации. Поэтому, возможно, председатель Фонда просто хочет снять с себя эту "головную боль", хочет остановить приватизацию и перебросить заботы об управлении государственными предприятиями на некий "государственный холдинг".

Во-вторых, искусственное объединение разнородных государственных предприятий, не связанных между собой технологически, под управлением "холдинга" не может быть эффективным. Пример других стран здесь не работает: там государственные холдинги создавались не на основе объединения "недоприватизированных" предприятий, а вырастали органически из потребностей развития экономики", — отметил Суслов.

"В-третьих,-и это главное,- хотел председатель Фонда или нет,- но он поставил очень важный вопрос о целесообразности продолжения политики приватизации в Украине. У нас официальной государственной политикой до сих пор была политика тотальной приватизации госпредприятий под лозунгом, что частный собственник более эффективно управляет производственными предприятиями. Кризис последних лет показал неэффективность очень многих частных собственников", — добавил аналитик.

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"Яркий пример дает банковский сектор – банкротились или стали неплатежеспособными более 80 банков, и среди них — самый крупный, "ПриватБанк". Все эти банки были частными, и их массированное банкротство — пример некачественного управления частными владельцами. Сейчас доля государства в активах банковского сектора после национализации нескольких банков превысила 50%. Вследствие приватизации были разрушены очень многие украинские промышленные предприятия. Например, в свое время были приватизированы все украинские судостроительные заводы, и все они погибли в руках частных собственников", — подчеркнул Суслов.

"Заявление Билоуса можно было бы комментировать, если бы речь шла о смене в Украине политики развития либерального капитализма на государственный капитализм, когда стояла бы задача расширения государственного сектора в украинской экономике, необходимости проведения национализации многих предприятий. Но тогда о такой политике должен заявлять не Билоус, а премьер или президент страны. Но этого пока не прозвучало", — отметил эксперт.

Он также напомнил, что пример эффективного развития промышленного производства на основе сохранения государственной собственности демонстрирует наш сосед – Беларусь.