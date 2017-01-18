Виктор Суслов о шансах Украины выиграть арбитраж в Лондоне

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

В Лондоне с 17 по 20 января проходят слушания по долгу Украины перед Россией, которые будут проходить до 20 января включительно. РФ подала иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Украины 3 миллиардов долларов задолженности и невыплаченных процентов на 75 миллионов долларов еще в феврале 2016 года.

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Ранее независимая компания The Law Debenture Corporation plc, представляющая интересы РФ, как единственного владельца облигаций Украины на 3 миллиарда долларов, подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении в ускоренном порядке решения по иску, поданному в связи с неисполнением Украиной обязательств по этим облигациям.

В свою очередь МВФ ожидал от сторон разрешения вопроса по долгу Киева в ближайшей перспективе, поскольку данное решение увязывается с решением о выделении очередного транша, сказал журналистам в Вашингтоне представитель МВФ Рон ван Руден.

У Киева достаточно велики шансы проиграть этот суд, считает экс-министр экономики Украины, финансовый аналитик Виктор Суслов.

“В Лондоне начался судебный процесс по иску РФ против Украины по возврату 3 млрд долларов кредита, предоставленного в конце 2013 года, и шансы проиграть этот суд достаточно велики. Если Украина проиграет процесс, это будет еще один сильный удар по валютным резервам”, - отметил Суслов.

По его словам, в настоящее время курс гривны подвергается сильному давлению и с других направлений.

"Очень сильно давит на курс гривны необходимость для коммерческого сектора рассчитываться по собственным внешним долгам. Так, украинские коммерческие банки в 2017 году должны выплатить своим кредиторам около 4,5 млрд.долл., а предприятия других секторов экономики – около 36,4 млрд.долл. А для этого им нужны огромные суммы в валюте, которые они покупают на межбанковском рынке, и это тоже давит на курс гривны", - пояснил эксперт.

В то же время, проигрыш дела в Лондоне будет означать усиление негативных ожиданий для украинской экономики.

“Такие события порождают негативные ожидания, как и глобальные факторы украинской политики. Отсутствие каких-либо четких планов по стабилизации экономической ситуации, неспособность поставить точку в конфликте в Донбассе. Пока идет военный конфликт не будет ни инвестиций, ни кредитов, ничего. Все это в совокупности в краткосрочной перспективе очень давит на курс гривны”, - подчеркнул Суслов.

Евробонды на 3 миллиарда долларов были размещены на нерыночных условиях со ставкой купона 5% годовых в пользу Украины в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако после этого допустил дефолт по облигациям и предложил Москве реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях. РФ настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса, но Украина отказалась искать компромисс. После этого Россия подала иск в Лондонский суд.