Банки и крупные корпорации страны в 2017 году ждут дефолты - Суслов

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Национализация "ПриватБанка" привела к увеличению государственного долга. Такие выводы делает проект "Цена государства". И это несмотря на то, что в Министерстве финансов отчитывались о том, что госдолг сократился на больше чем 1 процент до примерно 68 миллиардов долларов. Но, как говорят специалисты проекта, ситуацию меняет национализация "ПриватБанка", так как на его докапитализацию уже было выпущено почти 110 миллиардов гривен облигаций внутреннего государственного займа. Таким образом, госдолг страны вырос и на конец декабря, по подсчетам специалистов, составил примерно 71 миллиард долларов.

Госдолг Украины прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-министр экономики Виктор Суслов.

"Если говорить по нашим внешним долгам, то есть данные официальные НБУ с октября 2016 года по октябрь 2017-го. Конечно, по государственному долгу здесь не очень большие выплаты. У нас правительство должно выплатить миллиард и 39 миллионов долларов, у нас НБУ должен выплатить 134 миллиона долларов. Это именно по линии государственной. И довольно значительные выплаты у нас по линии коммерческого сектора, о чем нужно говорить дополнительно. Но здесь, правда, не учтены 3 миллиарда долларов долга Украины перед РФ, спорный и известный всем пункт", — заявил Суслов.

Он напомнил, что после 15 января должен начаться суд в Лондоне, где Россия попытается взыскать с Украины дополнительно эти 3 миллиарда долларов.

"Если без этих трех миллиардов, то по государственному долгу сумма терпима. Я обращаю внимание на критическую ситуацию в коммерческом секторе специально, потому что все равно последуют очередные дефолты наших многих банков, которые не смогут выплатить свои обязательства по займам у иностранных банков, все равно последуют дефолты крупных промышленных и других корпораций, сельскохозяйственных", — заключил экс-министр.

По данным СМИ, Минфин планирует начать бюджетный год с консультаций с Нацбанком Украины и подготовки решения Кабмина по реструктуризации госдолга.