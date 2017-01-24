Приватизация в Украине: близкие к власти получают все бесплатно - Охрименко

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров опубликовал проект "Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года". Одна из его главных целей — обеспечение экономического роста за счет увеличения экспорта и инвестиций, налоговой, таможенной и земельной реформ, приватизации и т.п. Кроме этого, правительство хочет внедрить эффективное управление за счет реформы государственного управления, децентрализации и реформы государственных финансов; а также улучшить безопасность и оборону страны.

Большие надежды в Кабмине возлагают на приватизацию. Насколько они оправданы, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Это бессмысленно. Мы же все — здоровые люди, умные, мы же все видели приватизацию времен Леонида Кучмы, Виктора Ющенко, Виктора Януковича. Приватизация — это значит бесплатно отдать предприятия людям, близким к власти. Приватизацию можно провести, нужно провести, потому что, по большому счету, уже осталась небольшая часть государственного имущества. Можно раздать. Оно уже никому не нужно вообще. Тем более, очень много государственных предприятий, которые даже не то, что раздать, их даже подарить некому. Они никакой ценности не представляют, передержали, что называется", — заявил экономист.

Ранее президент Петр Порошенко призвал руководителей крупных западных компаний к участию в приватизации в Украине.