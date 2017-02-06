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    Экономика

    Приватизация ОПЗ: Фонд госимущества ищет нестандартные схемы - Рябченко

    Тема:

    Приватизация по-украински: срыв торгов по ОПЗ (111)

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    Экс-глава Фонда госимущества Украины Александр Рябченко в эфире "ГС" заявил, что Одесский припортовый завод можно продать, однако нужно разобраться в факторах, которые отпугивают инвесторов.
    Александр Рябченко
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Одесский припортовый завод снова хотят выставить на продажу. Уже третью попытку приватизационного конкурса — предыдущие две провалились — запланировали на декабрь этого года.

    Одесский припортовый завод (ОПЗ). Архивное фото
    Оpz.odessa.net
    Арест счетов Одесского припортового: что будет с заводом?

    Об этом говорится в обнародованном Фондом госимущества плане приватизации на 2017 год. Так, ФГИ хочет выставить на приватизацию 75% акций "Турбоатома" в ноябре 2017 года, а аукцион по продаже 99% акций Одесского припортового завода хотят снова провести в декабре. При этом ранее в ФГИ заявляли о намерениях отказаться от продажи ОПЗ. 

    Почему планы по приватизации завода изменились, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экс-глава Фонда госимущества Украины Александр Рябченко.

    "Это объект, который фактически больше всего пригоден к приватизации. Поэтому Фонд сейчас ищет другие возможности: передачу в аренду имущества или на давальческую схему перейти, или передать в управление этот объект… ну, это такие нестандартные схемы. Потому стандартная схема — это, без сомнения, продажа. И скорее всего, на мой взгляд, он может продаваться, просто надо понять, что там за ситуация, поскольку не очень понятно, почему инвестор не идет. Действительно ли существующий долг, кстати, этот долг и раньше существовал, отпугивает инвестора, или что-то другое", — отметил Рябченко.

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