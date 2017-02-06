Приватизация ОПЗ: Фонд госимущества ищет нестандартные схемы - Рябченко

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Одесский припортовый завод снова хотят выставить на продажу. Уже третью попытку приватизационного конкурса — предыдущие две провалились — запланировали на декабрь этого года.

Об этом говорится в обнародованном Фондом госимущества плане приватизации на 2017 год. Так, ФГИ хочет выставить на приватизацию 75% акций "Турбоатома" в ноябре 2017 года, а аукцион по продаже 99% акций Одесского припортового завода хотят снова провести в декабре. При этом ранее в ФГИ заявляли о намерениях отказаться от продажи ОПЗ.

Почему планы по приватизации завода изменились, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экс-глава Фонда госимущества Украины Александр Рябченко.

"Это объект, который фактически больше всего пригоден к приватизации. Поэтому Фонд сейчас ищет другие возможности: передачу в аренду имущества или на давальческую схему перейти, или передать в управление этот объект… ну, это такие нестандартные схемы. Потому стандартная схема — это, без сомнения, продажа. И скорее всего, на мой взгляд, он может продаваться, просто надо понять, что там за ситуация, поскольку не очень понятно, почему инвестор не идет. Действительно ли существующий долг, кстати, этот долг и раньше существовал, отпугивает инвестора, или что-то другое", — отметил Рябченко.