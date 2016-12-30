ОПЗ временно останавливает производство

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) временно приостанавливает производство, сообщает пресс-служба предприятия.

"В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК "Нафтогаз Украины", которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, принимая во внимание невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны НАК "Нафтогаз Украины" до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода", — отмечается в сообщении ОПЗ.

В ОПЗ так же отметили, что предприятие по согласованию с Фондом государственного имущества Украины, ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса на длительный период.

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины намерен с 1 января остановить работу одного из крупнейших химических предприятий Украины "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и начать мероприятия по передаче его в аренду.

Смотрите также: Протесты под Одессой против закрытия ОПЗ

Власти не первый год пытаются продать предприятие. Первый конкурс по приватизации ОПЗ состоялся в 2009 году. В нем победила компания бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима", которая предложила за объект 5 миллиардов гривен. Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными. Повторный в 2016 году конкурс по продаже ОПЗ должен был состоятся 14 декабря, однако он был отмене так как все участники сняли свои заявки.