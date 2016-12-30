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ФГИ: остановка ОПЗ не повлияет на работников

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Как отметили в ФГИ, "плановая остановка деятельности Одесского припортового завода, которая началась 30 декабря 2016, не будет иметь отрицательных последствий для работников завода".
Фонд государственного имущества Украины, архивное фото
RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Плановая остановка деятельности Одесского припортового завода (ОПЗ), одного из крупнейших химических предприятий Украины, не будет иметь отрицательных последствий для работников завода, заявляет Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины.

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"Плановая остановка деятельности Одесского припортового завода, которая началась 30 декабря 2016, не будет иметь отрицательных последствий для работников завода. Все социальные гарантии и обязательства перед почти четырьмя тысячами сотрудников будут выполнены. Завод имеет огромное социальное значение, так как на нем держится целый город – Южний. Со своей стороны фонд государственного имущества сделает все необходимое для сохранности рабочих мест и квалифицированных кадров предприятия", — говорится в сообщении ФГИ.

Фонд отмечает, что остановка ОПЗ – это временное мероприятие, благодаря которому удастся предотвратить генерирование заводом огромных убытков, связанных с высокой ценой на газ и отрицательной конъюнктурой на рынке минеральных удобрений, что не позволяет вести прибыльную деятельность. Также сообщается, что фонд продолжает тесно сотрудничать с кабинетом министров для восстановления эффективной работы ОПЗ в ближайший период.

Одесский припортовый завод в пятницу сообщил, что принял решение о временной остановке производства из-за нерентабельности своей работы. 

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