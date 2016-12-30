ФГИ: остановка ОПЗ не повлияет на работников

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Плановая остановка деятельности Одесского припортового завода (ОПЗ), одного из крупнейших химических предприятий Украины, не будет иметь отрицательных последствий для работников завода, заявляет Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины.

"Плановая остановка деятельности Одесского припортового завода, которая началась 30 декабря 2016, не будет иметь отрицательных последствий для работников завода. Все социальные гарантии и обязательства перед почти четырьмя тысячами сотрудников будут выполнены. Завод имеет огромное социальное значение, так как на нем держится целый город – Южний. Со своей стороны фонд государственного имущества сделает все необходимое для сохранности рабочих мест и квалифицированных кадров предприятия", — говорится в сообщении ФГИ.

Фонд отмечает, что остановка ОПЗ – это временное мероприятие, благодаря которому удастся предотвратить генерирование заводом огромных убытков, связанных с высокой ценой на газ и отрицательной конъюнктурой на рынке минеральных удобрений, что не позволяет вести прибыльную деятельность. Также сообщается, что фонд продолжает тесно сотрудничать с кабинетом министров для восстановления эффективной работы ОПЗ в ближайший период.

Одесский припортовый завод в пятницу сообщил, что принял решение о временной остановке производства из-за нерентабельности своей работы.