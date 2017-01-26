ФГУ внес более 100 госпредприятий в список приватизации в 2017 г

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Фонд государственного имущества Украины обнародовал список из 115 государственных компаний, которые власти страны планируют продать в рамках приватизации в 2017 году.

Как отмечается, в список, в частности, попали крупные промышленные предприятия, областные энергокомпании и теплоэлектроцентрали. Соответствующий перечень опубликован в среду в газете "Ведомости приватизации".

Согласно опубликованному списку, запланирована продажа 99,7% государственных акций одного из крупнейших химпредприятий Украины "Одесский припортовый завод", конкурс по приватизации этого предприятия в 2016 году сорвался дважды из-за отсутствия покупателей.

Также планируется выставить на продажу 68% акций ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат", 75,2% акций ПАО "Турбоатом", 51% акций ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" и 50% акций ПАО "Азовмаш". Кроме этого, ФГИ хочет продать контрольные пакеты акций энергоснабжающих компаний "Запорижжяоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Николаевоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго",

Помимо этого, ФГИ планирует продать блокпакеты акций генерирующих энергетических компаний "Центрэнерго", "ДТЭК Днипроэнерго", "Донбассэнерго", "ДТЭК Захидэнерго", а также энергоснабжающих компаний "Киевэнерго", "ДТЭК Днипрооблэнерго", "ДТЭК Донецкоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". Также в список попали несколько областных теплоэлектроцентралей: Днепровская, Одесская, Херсонская и Николаевская.