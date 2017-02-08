Продажа ОПЗ не станет примером успешной приватизации – эксперт

Новую инициативу относительно судьбы ОПЗ в эфире радиостанции Голос Столицы оценил политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.
"Очевидно, не знают, что делать с этим ОПЗ, как и в целом, с приватизацией в Украине, потому что те все средства, которые запланированы к приватизации, очевидно, что никто ничего не даст, учитывая экономические трудности… Когда идет падение цен, привлекательность уменьшается, это не лучшее время для приватизации. Я не думаю, что сейчас надо ставить целью номер один фактически приватизировать ОПЗ и т.д., потому что ни средства, которые можно будет привлечь, ни в целом пример успешной приватизации — вряд ли это случится", — спрогнозировал Гончарук.
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