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    Политика

    Политики хотят приватизировать идею Майдана – эксперт

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (136)

    (обновлено: )3910
    Политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин в эфире "ГС" заявил, что памятное событие стало для политических сил средством напомнить о себе.
    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. С 18 февраля по всей Украине проходили мероприятия, посвященные годовщине событий на Майдане в 2014 году. В связи с этим меры безопасности были усилены, но противостояний избежать не удалось. Так, в ходе столкновений в центре Киева вечером 19 февраля пострадали по меньшей мере 10 человек. В то же время глава столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что в ходе столкновений участников акций на Европейской площади серьезно пострадал полицейский, пятеро протестующих задержаны. В частности, среди задержанных был лидер ОУН Николай Коханивский. Досталось и нардепу Егору Соболеву.

    Смотрите также: Якубин: на наших глазах идет приватизация Майдана отдельными политсилами

    Почему годовщину Майдана не удалось превратить в масштабный протест, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

    "Мы на этой неделе — на третью годовщину Майдана — увидели такую попытку приватизации протеста, приватизации Майдана. Т.е. мы увидели, что Майдан превратился… сама идея и годовщина Майдана превратилась для политических сил просто в способ напомнить о себе или в способ политического пиара — что мы возьмем "Самопомич", что праворадикальные силы. Мы увидели, что есть попытки этими политическими силами приватизировать Майдан как идею и сказать, что теперь именно они являются такими партиями Майдана", — заявил эксперт.

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