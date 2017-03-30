Der Spiegel: блокада Донбасса закрепила раздел Украины

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Сможет ли разделенная во время войны Украина снова срастись? Надежда на это практически угасла в эти дни. Только что было удалено последнее связующее звено… экономическое переплетение. Это мрачный спектакль, который мы там наблюдаем, и его несчастными героями являются самый влиятельный политик Украины Петр Порошенко и самый богатый украинский бизнесмен Ринат Ахметов", – пишет Кристиан Эш в статье для немецкого издания Der Spiegel.

"Украинский президент в середине марта объявил о введении эмбарго в отношении подконтрольных ополченцам областей. Впредь до особого распоряжения запрещен любой обмен товарами и сырьем. Порошенко принял решение об этой блокаде против своей воли. Он громко заявил, что считает это решение вредным – потому что оно собственную сторону затронет сильнее… Но ничего не помогло. Радикалы из киевского парламента и обозленные военные ветераны навязали ему это решение тем, что они просто сами блокировали железнодорожные переезды в подконтрольные сепаратистам области", – говорится в публикации.

"А Порошенко знает, как опасно в украинской политике противоречить истинным или самопровозглашенным патриотам. Как он может иначе объяснить, что и дальше ведется торговля с противником, в то время, как ведутся новые кровавые бои? Президент безуспешно пытался отменить блокаду с помощью полицейского насилия. И так как в конце он был слишком слаб, чтобы остановить это движение, то он просто стал во главе движения и объявил эмбарго правительственной политикой", – продолжил автор статьи.

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"Здесь в игру вступает второй несчастный герой. Ринат Ахметов уже много лет является хозяином экономики Донбасса, угольных шахт, сталелитейных комбинатов, электро- и тепловых станций. Фронтовая линия, разделяющая Донбасс, разделила и его экономическую империю. Но только теоретически, в действительности же уголь, кокс и руда по-прежнему перевозились из одной части страны в другую, словно ничего не произошло и словно справа и слева от железнодорожных путей не стреляли. Эта причудливая ситуация устраивала обе стороны: правительство в Киеве, потому что предприятия Ахметова платили свои налоги…. А повстанцев, потому что рабочие места на шахтах и фабриках Ахметова кормили в трудные времена несколько десятков тысяч жителей", – пишет Кристиан Эш.

"Теперь это взаимовыгодное переплетение насильно прервано. В результате блокады ополченцы поставили все украинские крупные предприятия под свой контроль. Киев, со своей стороны, должен решать, как он будет обходиться без угля из подконтрольных сепаратистам районов, а также без налогов, которые там собирались", – говорится в публикации.

"Так разрывают на части то, что должно быть соединено вместе. Вместо этого восточная часть Донбасса срастается с Россией. Москва в феврале уже признала паспорта "Народных республик". Теперь последует экономическое переплетение. У нас на глазах принимает реальные очертания альтернативный набросок минского соглашения от февраля 2015 года: продолжительный раздел Украины", – полагает автор статьи.

"Минское соглашение предусматривало, что Донбасс должен был быть снова интегрирован в украинское государство – хотя и на условиях, которые этому государству одновременно открыли бы влияние Москвы. Но стало ясно, что Киев не хочет таким образом выполнять договор и не хочет финансировать части страны, которые он не контролирует", – пишет Кристиан Эш.

"Теперь Россия переняла всю ответственность за экономическую жизнь в Донецке и Луганске. В лице Ахметова лишен власти тот человек, который больше всех был заинтересован в реализации минских соглашений. Спустя два года после минского соглашения, Донбасс фактически включен в состав, как "часть российского федерального региона", ликует один из руководителей ополченцев. В Москве об этом никто открыто не говорит. Но пути назад больше нет", – говорится в публикации.