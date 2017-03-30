наверх
30.03.201720:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06- 0.39
  • USD27.04- 0.08
Рубрики
Ещё
    Экономика

    ГПУ: суд обязал национализировать "Днеправиа" Коломойского

    11810
    По словам генпрокурора Юрия Луценко, решением хозяйственного суда по представительства Днепропетровской областной прокуратуры, 94,5% акций ОАО "Авиационная компания "Днеправиа" обязали списать в пользу государства.
    Юрий Луценко
    УНИАН

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Решением хозяйственного суда 94,5% акций ОАО "Авиационная компания "Днеправиа" обязали списать в пользу государства, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

    "Сегодня решением хозяйственного суда по представительства Днепропетровской областной прокуратуры, 94,5% акций ОАО "Авиационная компания "Днеправиа" обязали списать в пользу государства", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

    Ранее британская нефтегазовая компания JKX Oil & Gas Plc, совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский сообщила о проведении новых обысков в киевском офисе "дочки" "Полтавской газонефтяной компании" (ПГНК).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Молоточек судьи
    Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Ян Пекло
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Электронное декларирование в Украине
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    Уход российских банков из Украины