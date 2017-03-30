ГПУ: суд обязал национализировать "Днеправиа" Коломойского

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Решением хозяйственного суда 94,5% акций ОАО "Авиационная компания "Днеправиа" обязали списать в пользу государства, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Сегодня решением хозяйственного суда по представительства Днепропетровской областной прокуратуры, 94,5% акций ОАО "Авиационная компания "Днеправиа" обязали списать в пользу государства", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Ранее британская нефтегазовая компания JKX Oil & Gas Plc, совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский сообщила о проведении новых обысков в киевском офисе "дочки" "Полтавской газонефтяной компании" (ПГНК).