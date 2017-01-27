"Днепр", эпитафия. Коломойский обиделся на власть - Йожеф Сабо

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Бизнесмен Игорь Коломойский больше не собирается финансировать ФК "Днепр", сообщает издание "Чемпион" со ссылкой на руководство команды. По данным издания, Коломойский дал понять, что финансироваться "Днепр" будет лишь из собственных заработков, а средств от него клуб больше не получит.

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины, популярный теле-эксперт Йожеф Сабо считает, что спасти некогда самобытную команду может только чудо.

"Вероятнее всего, клуб окажется или в Первой лиге, или еще ниже. Президент "Днепра" не собирается платить по счетам, а это значит, минимум, понижение в классе. Но это бесконечная история. Даже если Коломойский расплатится с испанцами, то дальше придется отдавать долги бывшему тренеру Мирону Маркевичу, другим людям, которых уже собралось немало", — говорит специалист.

По мнению Сабо, "футбольные" бизнесмены сейчас не заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги в спасение "Днепра".

"Раньше у Коломойского были неплохие заработки, а сейчас одни расходы. У бизнесмена отобрали одни активы, другие… Видимо, он обиделся, ведь такими вещами не разбрасываются. Коломойский платить за "Днепр" не собирается. Купит ли кто-то "Днепр"? Сложно сказать. Сейчас такое время, что все стараются экономить. Ринату Ахметову это не нужно, ведь ему тоже тяжело. Помимо донецкого "Шахтера", Ахметов содержит всю Донецкую область, огромные суммы уходят на содержание стариков. Тяжело сегодня и братьям Суркисам. В нынешней ситуации спасти "Днепр" может какой-нибудь миллиардер. Но таких сегодня нет. Возможно, помочь команде смогут китайцы, которые сегодня вкладывают в футбол огромные суммы", — отмечает эксперт.

По его словам, ситуация с "Днепром" стала зеркальным отображением того, что сегодня происходит в целом по стране.

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"Сейчас нашему футболу ужасно тяжело. Ситуация в стране дает о себе знать. Все говорят о том, что болельщик перестал ходить на стадионы. Да вы посмотрите, какая трудная жизнь у людей. Раньше на футбол ходили целыми семьями, отдохнуть, а сегодня у народа попросту нет денег. Жизнь стала такая трудная, что люди даже бесплатно не хотят идти на футбол. Сумасшедшие суммы идут на квартплату, на пропитание, о футболе тут нет и речь. Не пойму, как можно было довести людей до такого…" — подытожил он.

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