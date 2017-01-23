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    Общество

    Суд Крыма лишил Коломойского земельного участка в Ялте

    (обновлено: )18710
    Участок площадью 2,8 га расположен за городским троллейбусным парком. Местные власти утверждают, что участок был перед в аренду одной из коммерческих фирм незаконно.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Арбитражный суда Крыма удовлетворил иск горадминистрации Ялты о возврате в муниципальную собственность земельного участка площадью 2,8 га, имеющего отношение к бизнесмену и экс-главе Днепропетровской ОГА у Игорю Коломойскому.

    Игорь Коломойский. Архивное фото
    УНИАН
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    Участок расположен за городским троллейбусным парком. "Данный земельный участок в годы пребывания Крыма в составе Украины был передан ялтинским городским советом одной из коммерческих фирм, аффилированной с именем известного украинского олигарха", — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

    В комментарии РИА Новости мэр Ялты Андрей Ростенко заявил, что данный земельный участок якобы незаконно был передан в аренду.

    "В городе бытует мнение, что фирма была напрямую связана с украинским олигархом (Коломойским – Ред.). По неофициальной информации, фирма имеет к нему отношение, но официального, прямого подтверждения у нас нет, надо проследить всю составляющую учредителей", — сказал Ростенко.

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    Напомним, в августе прошлого года в правительство Крыма поступили заявки на участие в новом аукционе по продаже национализированного имущества олигарха Игоря Коломойского в Ялте.

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