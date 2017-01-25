В украинском отделении принадлежащей Коломойскому JKX прошли новые обыски

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Британская нефтегазовая компания JKX Oil & Gas Plc, совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский сообщила о проведении новых обысков в киевском офисе "дочки" "Полтавской газонефтяной компании" (ПГНК).

Ранее компания уже сообщала об обысках в ее офисе, которые являются частью продолжающегося расследования предполагаемого незаконного присвоения средств.

"JKX Oil & Gas plc (JKX) сообщает, что вчера, 24 января 2017 года, представители Национальной полиции Украины провели внезапный обыск в киевском офисе Полтавской газонефтяной компании (ПГНК), дочерней компании JKX. Это очередной в серии обысков, которые были проведены в офисе ПГНК в Полтаве 14 июня 2016 года и 11 января 2017 года", — говорится в пресс-релизе компании.

В JKX считают, что расследование становится все больше похожим на попытку давления на компанию, а не законного расследования ее операционной деятельности. "Группа твердо убеждена, что обыски являются абсолютно беспочвенными. ПГНК продолжает сотрудничать со следствием и предоставляет все материалы, указанные в ордерах на обыск, своевременно и в полном объеме. JKX и ПГНК уверены, что компания работает в полном соответствии с законодательством Украины", — говорится в сообщении.

Британская нефтегазовая компания JKX Oil & Gas Plc работает в России, в Украине, в Венгрии, Болгарии и Словакии. В Украине JKX принадлежит "Полтавская газонефтяная компания", а также лицензии на разработку месторождений Игнатовское, Молчановское, Ново-Николаевское, Елизаветовское и Руденковское в Полтавской области.

В середине февраля 2015 года JKX инициировала арбитражное разбирательство против правительства Украины, обвиняя его в нарушении договора к Энергетической хартии и двусторонних соглашений о защите инвестиций, заключенных Украиной с Великобританией и Нидерландами. В частности, JKX добивается компенсации рентных платежей на сумму около 180 миллионов долларов, которые компания заплатила за возможность добывать нефть и газ на территории страны с 2011 года. Позже Financial Times упоминала иск на сумму в 270 миллионов долларов. В июле 2016 года JKX в связи с продолжающимся расследованием в отношении ее украинской "дочки" обратилась за помощью к посольствам США и Великобритании в Киеве.