Коломойский + Порошенко. Соцсети об играх вокруг "1+1"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Накануне Нового года с каналом "1+1" приключилась совсем не праздничная история. Канал обратился к президенту Петру Порошенко, заявив, что ему пытаются отключить вещание, а также осуществить рейдерский захват. Текст обращения размещен на странице программы новостей "1+1". Кроме президента его адресовали спикеру Верховной Рады Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману.

В Нацсовете связали проблемы канала "1+1" с национализацией "ПриватБанка". Ну а в соцсетях эту историю видят совсем по-другому. Некоторые называют ее "кофейной разводкой", дескать, "Коломойский, не отдохнув толком от личного пересчета полученной прибыли от продажи Приватбанка, уже ринулся в атаку". Другие же напоминают: "для того, чтобы взять контроль над каналом, необходимости отменять лицензию нету".

Впрочем, вскоре стало известно, что Нацсовет продлил лицензию телеканала "1+1" на семь лет.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook