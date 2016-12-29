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Коломойский + Порошенко. Соцсети об играх вокруг "1+1"

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После приватизации "ПриватБанка" в сетях шутили, что на очереди – канал "1+1". И вот на "плюсах" стартовали проблемы: журналисты канала заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию. Что пишут об этом в соцсетях?
Игорь Коломойский. Архивное фото
УНИАН

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Накануне Нового года с каналом "1+1" приключилась совсем не праздничная история. Канал обратился к президенту Петру Порошенко, заявив, что ему пытаются отключить вещание, а также осуществить рейдерский захват. Текст обращения размещен на странице программы новостей "1+1". Кроме президента его адресовали спикеру Верховной Рады Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману.

В Нацсовете связали проблемы канала "1+1" с национализацией "ПриватБанка". Ну а в соцсетях эту историю видят совсем по-другому. Некоторые называют ее "кофейной разводкой", дескать, "Коломойский, не отдохнув толком от личного пересчета полученной прибыли от продажи Приватбанка, уже ринулся в атаку". Другие же напоминают: "для того, чтобы взять контроль над каналом, необходимости отменять лицензию нету".

Впрочем, вскоре стало известно, что Нацсовет продлил лицензию телеканала "1+1" на семь лет.

Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
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