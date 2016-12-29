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Бортник: "1+1" постепенно перейдет под контроль окружения президента

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Продление лицензии "1+1" в окружении президента используют, чтобы оказать дополнительное давление на Коломойского, поскольку ситуация по "Привату" еще не решена, считает политолог Руслан Бортник.
Руслан Бортник
РИА Новости Украина Евгений Котенко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Канал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, обратился к Петру Порошенко, заявив, что ему пытаются отключить вещание, а также осуществить рейдерский захват. Об этом говорится в заявлении на сайте телеканала.

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Кроме президента обращение адресовано спикеру Верховной Рады Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману.

"Последние две недели из разных источников мы получаем информацию о попытке отменить такое решение и осуществить рейдерский захват канала. Уважаемый Петр Алексеевич, как человек, который, в том числе, собственные средства и ресурсы инвестировал в создание СМИ в Украине, вы, как никто другой должны понимать важность этого вопроса и недопустимости развития ситуации, когда вопреки законной процедуре канал не может продлить лицензию", — отмечают подписавшиеся под обращением. 

"Ситуацию с продлением лицензии каналу "1+1" в окружении президента используют, чтобы оказать дополнительное давление на Коломойского, поскольку ситуация по "Привату" еще не решена. Дележ активов, залоговой стоимости, компаний, которые входят в группу "Приват" продолжается, и мы видим, что этот дележ имеет все шансы стать конфликтным. Окружение президента и раньше высказывало свою заинтересованность и над медиагруппой, куда входит "1+1", поэтому эту ситуацию пытаются сейчас использовать, чтобы добиться либо еще большей лояльности со стороны "Привата", либо каких-то уступок в плане контроля над самой медиагруппой", — сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

Политолог прогнозирует, что в той или иной мере "1+1" будет постепенно переходить под контроль окружения президента.

"Не думаю, что в нынешних условиях Коломойский способен сохранить абсолютный контроль над этим активом. В отличие от "злочинной влады", несмотря на все конфликты и всю ее "злочинность", никто у Коломойского ни "ПриватБанк" не забрал, ни компании не отбирал. Здесь же он в полной мере на себе чувствует, что такое "жить по-новому", — подчеркнул Бортник.

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Как отметил эксперт, Коломойский заинтересован во владении каналом "1+1".

"Поскольку есть еще и политические активы, которые "Плюсы" прикрывают. И Коломойский дает всем понять, что после смены власти он в любом случае будет бороться и дальше за "ПриватБанк" и за все свои активы. Он всем дал понять, что это не продажа, и не добровольная отдача. В любой момент, как действующий президент станет слабее, Коломойский, похоже, заявит, что вся национализация происходила под давлением и безусловно попытается вернуть свои активы. Такой "финт" он неоднократно уже проводил", — сказал Бортник.

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