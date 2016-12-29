Бортник: "1+1" постепенно перейдет под контроль окружения президента

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Канал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, обратился к Петру Порошенко, заявив, что ему пытаются отключить вещание, а также осуществить рейдерский захват. Об этом говорится в заявлении на сайте телеканала.

Кроме президента обращение адресовано спикеру Верховной Рады Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману.

"Последние две недели из разных источников мы получаем информацию о попытке отменить такое решение и осуществить рейдерский захват канала. Уважаемый Петр Алексеевич, как человек, который, в том числе, собственные средства и ресурсы инвестировал в создание СМИ в Украине, вы, как никто другой должны понимать важность этого вопроса и недопустимости развития ситуации, когда вопреки законной процедуре канал не может продлить лицензию", — отмечают подписавшиеся под обращением.

"Ситуацию с продлением лицензии каналу "1+1" в окружении президента используют, чтобы оказать дополнительное давление на Коломойского, поскольку ситуация по "Привату" еще не решена. Дележ активов, залоговой стоимости, компаний, которые входят в группу "Приват" продолжается, и мы видим, что этот дележ имеет все шансы стать конфликтным. Окружение президента и раньше высказывало свою заинтересованность и над медиагруппой, куда входит "1+1", поэтому эту ситуацию пытаются сейчас использовать, чтобы добиться либо еще большей лояльности со стороны "Привата", либо каких-то уступок в плане контроля над самой медиагруппой", — сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

Политолог прогнозирует, что в той или иной мере "1+1" будет постепенно переходить под контроль окружения президента.

"Не думаю, что в нынешних условиях Коломойский способен сохранить абсолютный контроль над этим активом. В отличие от "злочинной влады", несмотря на все конфликты и всю ее "злочинность", никто у Коломойского ни "ПриватБанк" не забрал, ни компании не отбирал. Здесь же он в полной мере на себе чувствует, что такое "жить по-новому", — подчеркнул Бортник.

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Как отметил эксперт, Коломойский заинтересован во владении каналом "1+1".

"Поскольку есть еще и политические активы, которые "Плюсы" прикрывают. И Коломойский дает всем понять, что после смены власти он в любом случае будет бороться и дальше за "ПриватБанк" и за все свои активы. Он всем дал понять, что это не продажа, и не добровольная отдача. В любой момент, как действующий президент станет слабее, Коломойский, похоже, заявит, что вся национализация происходила под давлением и безусловно попытается вернуть свои активы. Такой "финт" он неоднократно уже проводил", — сказал Бортник.