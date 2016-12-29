Гройсман о ситуации вокруг "1+1": канал чем смогу - поддержу

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Глава Кабинета министров Владимир Гройсман заявил, что негативно воспринимает ситуацию с каналом "1+1", журналисты которого заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета по телерадиовещанию продлить лицензию канала.

"Абсолютно негативно воспринимаю даже информацию о том, что могут быть какие-то притеснения. Я думаю, что нужно дождаться официальной позиции Нацсовета и дальше все будет известно. Насколько я понимаю, то сегодня угроз невыдачи лицензии нет, как меня проинформировали. Если нет угроз, то будем считать, что было недоразумение. Но если, не дай Бог, мы будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне, и чем смогу поддержать, всегда поддержу", — сказал Гройсман.

Он отметил, что поддерживает свободу слова в Украине. "Свобода слова настолько важна, как воздух, потому что это позволяет нам меняться, быть открытыми", — резюмировал глава Кабмина.

Конечным бенефициарным собственником канала является олигарх Игорь Коломойский, владельцем существенного участия — Игорь Суркис.