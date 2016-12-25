Конец эпохи. Недоолигарх Коломойский и мегаолигарх Порошенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Национализация "ПриватБанка" поставила одного из его бывших владельцев, Игоря Коломойского, в неоднозначное положение. С одной стороны, он продолжает оставаться крупным бизнесменом, значительно влияющим на политические процессы, но с другой — Коломойский лишился стержня своей империи, служившего прежде очень мощным политико-финансовым инструментом.

Перестал ли экс-губернатор Днепропетровской области быть олигархом? И какое будущее ждет его в Украине? На эти вопросы на круглом столе в РИА Новости Украина ответили политические эксперты.

Первый кандидат на раскулачивание

По словам руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, Коломойский сейчас может напевать "Я не сдамся без боя", но его политические акции значительно упали в цене.

"Можно, конечно, обладать футбольным клубом, телевизионным каналом, иметь влияние на политику, но, лишившись этого стержня империи, коим являлся "Приват", трудно будет", — отметил политолог.

Он сообщил, что линия на демонтаж империи Коломойского со стороны власти просматривалась — он был фактически первым кандидатом на "раскулачивание".

"Ну кого: Фирташ – далеко, с Ахметовым – бизнес делаем. Кого, как не Игоря Валерьевича раскулачивать? Поэтому он кандидат номер 1, и я думаю, что действительно он, как и Виктор Пинчук ранее, переходит в разряд крупных бизнесменов. Но олигархические замашки еще останутся", — сказал Золотарев.

Освобождается место для западного капитала

А директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что мы наблюдаем "полномасштабное крушение группы "Приват".

"Даже трудно его сравнить с чем-то в украинской истории, наиболее адекватное воспоминание – это ЕЭСУ Лазаренко, когда разрушалась такого уровня группа. Но пока что все идет как в фильме "Горец": должен остаться только один. И мне кажется, что президент активно демонстрирует, что в стране олигарх может быть только один. И вот такой процесс сегодня, к сожалению, происходит", — заявил эксперт.

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Также он назвал еще один ключевой параметр, маркер, по которому определяется олигарх: "любой олигарх – он в значительной мере суверенен в своих решениях".

"Он конкурентен, договаривается, но он суверенен. Сегодня сувереннных олигархов в стране практически не осталось. Поэтому можем сказать, что этот цикл нашей истории завершается", — сказал Бортник.

С ним согласился Андрей Золотарев.

"Да, завершается период господства олигархов. Понятно, может быть у Петра Алексеевича и висит икона Владимира Владимировича (Путина), которой он молится, поскольку импринты из российского опыта совершенно очевидны в украинской политике – тут никто спорить не будет", — отметил политолог.

Но место, которое "освобождают" олигархи, пустым не останется: Золотарев прогнозирует, что на руины украинской олигархии скорее всего может зайти западный капитал – спустя некоторое время.

"Как бы там ни было, барыги оказались куда циничнее "рыгов", куда более ушлыми. Никто же не ожидал. Равно как те лавочники на КПИ, которые носили борщ, пирожки на Майдан, что они и пойдут на прокорм тем, кого они привели к власти. Так же, очевидно, что империя господина Коломойского пойдет на прокорм растущим аппетитам клиентеллы нынешнего президента", — подытожил эксперт.