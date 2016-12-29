Гендиректор "1+1": происходят разговоры "будьте лояльнее к президенту"

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. У государства есть интерес к активам телеканала "1+1", заявил генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко, сообщает ТСН.

Ранее телеканал "1+1" обратился к президенту Петру Порошенко, заявив, что ему пытаются отключить вещание, а также осуществить рейдерский захват.

"Для нас стало неожиданностью узнать, что председатель Нацсовета связывает ситуацию продления лицензии каналу "1+1" с национализацией "ПриватБанка". В нашей стране существует механизм национализации банка, но, слава Богу, нет механизмов национализации телеканалов”, — сказал он и отметил, что комментарий председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко подтверждает, что у государства есть интерес к активам канала "1+1".

Ткаченко подчеркнул, что канал не является активом "ПриватБанка". "У студии нет кредитов или долговых обязательств перед банком. В частных беседах я неоднократно получал информацию, что со стороны Администрации президента осуществляется давление на Нацсовет. Связываю это с тем, что перед выборами Администрации президента невыгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс", — говорится в заявлении.

Гендиректор также отметил, что в законодательных нормах отсутствует информация, что необходимо ждать месяц (до 23 января 2017 года) на получение документа о пролонгации лицензии.

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"Нацсовету ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему "будьте лояльнее к президенту", подождите, дайте тот документ или другой… Мы подали пакет документов со всей необходимой информацией шесть месяцев назад. Сейчас, как видим, происходит подмена понятий, и у нас есть все основания для опасений, что Нацсовет может отменить принятое ранее решение. Запрос госпожи Фещук (который формально мы так и не получили) о конечном бенефициаре не более чем хитрость, которая не может влиять на факт выдачи нам лицензии", — заявил Ткаченко.

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Напомним, руководство и журналисты телеканала "1+1" в четверг, в последний день действия лицензии на аналоговое вещание, призвали президента Украины Петра Порошенко не допустить лишения канала лицензии. Согласно сообщению пресс-служба телеканала, журналисты обеспокоены тем, что Нацсовет, члены которого назначаются президентом и Верховной Радой, затягивает процесс выполнения собственного решения.

Премьер-министр Владимир Гройсман уже заявил, что намерен оказать телеканалу всю необходимую помощь.