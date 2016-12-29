Нацсовет продлил лицензию телеканала "1+1" на семь лет

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Лицензия телеканала "1+1" на аналоговое вещание переоформлена и продлена на семь лет, сообщает пресс-служба Национального совета Украины по вопросам теле- и радиовещания.

"Еще две недели назад, 15 декабря 2016 года, лицензия для канала "1+1" на аналоговое вещание переоформлена и продлена на семь лет. За это решение единогласно проголосовали все члены Национального совета", — сказано в заявлении регулятора.

Согласно ст. 33 закона "О телевидении и радиовещании", бланк лицензии на вещание с продленным сроком действия вручается лицензиату не раньше, чем в последний рабочий день срока действия предыдущей лицензии при условии уплаты лицензионного сбора — то есть, не раньше 29 декабря, пояснили в Нацсовете.

В соответствии со ст. 32 этого закона предусмотрено, что бланк лицензии должен быть выдан заявителю после внесения им лицензионного сбора, что подтверждается соответствующим документом органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств. Таким документом для Нацсовета является выписка Государственной казначейской службы Украины, которая была получена 26 декабря года.

"Резюмируя – "Студия "1+1" должна получить бланк лицензии не позднее 6 января 2017 года", — заявил регулятор.

Также Национальный совет обратился к каналу с письмом о подтверждении того, что конечный бенефициарный владелец канала не изменился.

"Просим Вас не искать во всем политическую составляющую, еще раз напоминая о том, с чего начали — 15 декабря 2016 лицензия канала "1+1" на аналоговое вещание переоформлена и продлена на 7 лет. Национальный совет действовал и будет действовать исключительно в рамках действующего законодательства", — подчеркивается в сообщении.

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Напомним, руководство и журналисты телеканала "1+1" в четверг, в последний день действия лицензии на аналоговое вещание, призвали президента Украины Петра Порошенко не допустить лишения канала лицензии. Согласно сообщению пресс-служба телеканала, журналисты обеспокоены тем, что Нацсовет, члены которого назначаются президентом и Верховной Радой, затягивает процесс выполнения собственного решения.

Премьер-министр Владимир Гройсман уже заявил, что намерен оказать телеканалу всю необходимую помощь.