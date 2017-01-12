В украинском отделении принадлежащей Коломойскому JKX прошли обыски

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Обыски прошли в украинском подразделении британской нефтегазовой компании JKX Oil & Gas Plc, совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский. Как сообщается в пресс-релизе компании, полиция провела обыски в офисах дочерней "Полтавской газонефтяной компании".

Британская нефтегазовая компания JKX Oil & Gas Plc работает в Украине, РФ, в Венгрии, Болгарии и Словакии. В Украине JKX принадлежит "Полтавская газонефтяная компания", а также четыре лицензии на разработку месторождений Игнатовское, Молчановское, Ново-Николаевское и Руденковское в Полтавской области.

"Вчера Национальная полиция Украина провела внезапный обыск в офисах дочерней "Полтавской газонефтяной компании" (ПГНК)… ПГНК должным образом сотрудничает со следствием и действует в полном соответствии с запросами, изложенными в ордере, однако считает, что действия полиции являются необоснованными", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что обыск прошел в рамках расследования жалоб о вероятной неуплате налогов среди высокопоставленных сотрудников.

Генеральный директор JKX Том Рид заявил, что компания проинформирует об обысках соответствующие органы в Киеве. По его словам, которые приводятся в пресс-релизе, действия полиции создают препятствия нормальной деятельности JKX в Украине и наносят ущерб инвестиционному климату страны в целом.

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Правительство в декабре 2016 года приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка".