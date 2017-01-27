Порошенко, Ахметов или китайцы? Кто спасет "Днепр" от Коломойского?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Призрачные надежды болельщиков "Днепра" на то, что их клуб все же сумеет остаться на плаву таят буквально на глазах. В 2017-м самобытная команда с берегов одноименной реки, не дотянув год до своего столетия, рискует отправится в небытие.

Два варианта

Как сообщили источники в руководстве команды, олигарх Игорь Коломойский больше не собирается финансировать футбольный клуб. Опальный бизнесмен, для которого футбол давно перестал быть интересным, дал понять, что дальше "Днепр" будет финансироваться лишь из собственных заработков, а средств от него клуб больше не получит.

Как отмечает источник, существует два варианта развития событий.

"Первый — Коломойский кому-то отдаст клуб, хотя на это надежд мало. Очень много долгов перед УЕФА, бывшими и нынешними футболистами и тренерами, а также работниками "Днепра". Второй — команда как-то дотянет до лета, после чего "Днепр" ожидает судьба "Металлиста", - отмечает источник.

Также не исключено, что судьба Днепра может быть определена 31 января, когда ФИФА может понизить команду в классе из-за долгов по зарплате в 300 тысяч евро перед испанскими тренерами. Сейчас работники "Днепра" собираются судиться из-за больших долгов по зарплате.

Ничего не поможет

Узнав, о том, что родная команда фактически приказала долго жить болельщики "Днепра", как это часто бывает в таких ситуациях, разделились на три лагеря — романтиков-оптимистов, правдорубов-реалистов и сочувствующих. Хотя, судя по всему, большинство из них, внутренне давно были готовы к тому, что команду рано или поздно придется хоронить.

"Жаль, что это все тянулось так долго. Но хорошо, что кончилось. А то все печальней и печальней", — рассуждает в комментариях на одном из популярных спортивных сайтов Андрей Волынец.

"Что и следовало ожидать — дорогие игрушки больше не нужны, выпендриваться уже нет перед кем. Пора учиться нашим клубам зарабатывать самим", - рассуждает пользователь с ником Kotbaziliozp.

"У Днепра, очевидно, долгов столько, что не поможет даже продажа всего скудного имущества и состава", - констатирует юзер ТотСамыйМиша.

Не удивительно, что не обошлось без негатива в адрес владельца клуба Игоря Коломойского, а также предложений, чтобы теперь клуб финансировали те, при чьем активном участии футбол в стране превратился в жалкое подобие.

"(Коломойский — ред.) Вывел средства в родную Швейцарию и плевал на игрушку, так все барыги делают у нас в стране.. Футбол развивается в странах со здоровой экономикой, а не с ворьем", - пишет LembergWestUkraine.

"Так теперь пусть Петр Алексеевич и финансирует", - апеллирует к нему пользователь hhtthxn45455hzrehzh.

Спасать некому

Скептически настроены и футбольные специалисты. Так бывший тренер "Динамо" и сборной Украины, популярный теле-эксперт Йожеф Сабо считает, что спасти некогда самобытную команду может только чудо.

"Вероятнее всего, клуб окажется или в первой лиге, или еще ниже. Президент "Днепра" не собирается платить по счетам, а это значит, минимум, понижение в классе. Но это бесконечная история. Даже если Коломойский расплатится с испанцами, то дальше придется отдавать долги бывшему тренеру Мирону Маркевичу, другим людям, которых уже собралось немало", — говорит специалист.

По мнению Сабо, "футбольные» бизнесмены сейчас не заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги в спасение "Днепра".

"Раньше у Коломойского были неплохие заработки, а сейчас одни расходы. У бизнесмена отобрали одни активы, другие… Видимо, он обиделся, ведь такими вещами не разбрасываются. Коломойский платить за "Днепр" не собирается. Купит ли кто-то "Днепр"? Сложно сказать. Сейчас такое время, что все стараются экономить. Ринату Ахметову это не нужно, ведь ему тоже тяжело. Помимо донецкого "Шахтера", Ахметов содержит всю Донецкую область, огромные суммы уходят на содержание стариков. Тяжело сегодня и братьям Суркисам. В нынешней ситуации спасти "Днепр" может какой-нибудь миллиардер. Но таких сегодня нет. Возможно, помочь команде смогут китайцы, которые сегодня вкладывают в футбол огромные суммы", — отмечает эксперт.

Не до футбола

По его словам, ситуация с "Днепром" стала зеркальным отображением того, что сегодня происходит в целом по стране.

"Сейчас нашему футболу ужасно тяжело. Ситуация в стране дает о себе знать. Все говорят о том, что болельщик перестал ходить на стадионы. Да вы посмотрите какая трудная жизнь у людей. Раньше на футбол ходили целыми семьями, отдохнуть, а сегодня у народа попросту нет денег. Жизнь стала такая трудная, что люди даже бесплатно не хотят идти на футбол. Сумасшедшие суммы идут на квартплату, на пропитание, о футболе тут нет и речь. Не пойму, как можно было довести людей до такого…", — подытожил он.