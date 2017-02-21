В Крыму выставят на продажу 22 объекта Коломойского

КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина. Крым в этом году выставит на продажу 22 объекта, ранее принадлежащих Игорю Коломойскому, сообщила глава комитета крымского парламента по земельным и имущественным отношениям Евгения Добрыня.

"Все национализированное имущество этого одиозного олигарха будет реализовано. Все вырученные средства идут на погашение долгов перед обманутыми вкладчиками… На этот год планируется реализация порядка 22 объектов, их оценочная стоимость составляет более 1 миллиарда 400 миллионов рублей", — сказала Добрыня в эфире радиостанции Sputnik в Крыму.

При этом Добрыня подчеркнула, что если средств от продажи национализированного имущества олигарха не хватит для выплаты компенсации обманутым вкладчикам, то будут изыскиваться дополнительные средства за счет продажи уже республиканских объектов.

Средства от продажи объектов Коломойского пойдут на выплату компенсаций тем вкладчикам, чьи депозиты в "ПриватБанке" превышали 700 тысяч рублей (почти 264 тыс грн) и не были возращены после прекращения работы банка в республике.

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Ранее сообщалось, что среди крупных объектов, принадлежавших группе "Приват" и аффилированных с ним структур, подготовленных к продаже: детский оздоровительный комплекс в поселке Виноградное под Ялтой, действующий детский оздоровительный лагерь "Юность" в поселке Заозерное под Евпаторией, гостиница "Нива-тур" на 75 мест в Ялте, а также недостроенная гостиница площадью 5 тысяч кв. м с инфраструктурой и лифтом к морю в поселке Кацивели под Ялтой.