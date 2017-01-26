Коломойский отказался финансировать "Днепр" - СМИ

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Бизнесмен Игорь Коломойский больше не собирается финансировать ФК "Днепр", сообщает издание "Чемпион" со ссылкой на руководство команды.

По данным издания, Коломойский дал понять, что финансироваться "Днепр" будет лишь из собственных заработков, а средств от него клуб больше не получит.

Как отмечает источник, существует два варианта развития событий.

"Первый — Коломойский кому-то отдаст клуб, хотя на это надежд мало. Очень много долгов перед УЕФА, бывшими и нынешними футболистами и тренерами, а также работниками "Днепра". Второй — команда как-то дотянет до лета, после чего "Днепр" ожидает судьба "Металлиста", — пишет издание.

Также не исключено, что судьба Днепра может быть определена 31 января, когда ФИФА может понизить команду в классе из-за долгов по зарплате в 300 тыс евро перед испанскими тренерами.

Сейчас работники "Днепра" собираются судиться из-за больших долгов по зарплате, добавил источник.

Ранее сообщалось, что семь игроков "Днепра" покинули расположение клуба.

В конце декабря Федерации футбола Украины и футбольный клуб "Днепр" получили письмо-предупреждение от ФИФА, в котором говорится о возможном переводе "Днепра" в первую лигу: если клуб до 18 января не погасит долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса, то 31 января КДК ФИФА рассмотрит решение о переводе "Днепра" в первую лигу.