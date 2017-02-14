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    Билоус: неработающий ОПЗ ежемесячно тратит 70 млн грн

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    Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус заявил, что работающее предприятие генерировало более 100 млн грн убытков ежемесячно.
    Игорь Билоус. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус заявил, что временно остановивший свою деятельность в конце 2016 года Одесский припортовый завод (ОПЗ) ежемесячно тратит на поддержание своей работоспособности и безопасности 70 млн грн, сообщает УНИАН.

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    "У нас есть запас около 600 млн грн. В месяц уходит около 70 млн грн. Фактически, более полугода мы можем продержаться", — сказал он, добавив, что работающее предприятие генерировало более 100 млн грн убытков ежемесячно.

    По его мнению, к апрелю 2017 года ОПЗ начнет свою работу, так как ожидается снижение цены на основное сырье предприятия – газ.

    "По прогнозам, с апреля немного упадет цена газа, и есть ожидания роста стоимости продукции. Мы ищем партнеров для завода, и к концу февраля, я думаю, увидим конкретные предложения инвесторов", — отметил он.

    Ранее Фонд государственного имущества сообщил, что плановая остановка деятельности Одесского припортового завода не будет иметь отрицательных последствий для работников завода.

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