наверх
22.02.201700:15
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.20
  • USD27.04+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    ФГИУ: "Черноморское морское пароходство" и "Укртанкер" не приватизируют

    (обновлено: )17
    Как заявил начальник регионального отделения Фонда государственного имущества Украины Алексей Косьмин, ЧМП и "Укртанкер" исключены из числа объектов, подлежащих приватизации.
    Порт
    RIA News Александр Поляков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Государственные судоходные компании "Черноморское морское пароходство" (ЧМП) и "Укртанкер" приватизировать не будут, заявил на пресс-конференции в Одессе начальник регионального отделения Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Алексей Косьмин, передает УНИАН.

    По его словам, ЧМП исключено из числа объектов, подлежащих приватизации.

    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Охрименко: приватизация - это фикция

    "Правительство приняло решение о поиске дополнительных активов предприятия. В ближайшее время сотрудники Министерства инфраструктуры и Службы безопасности Украины выедут во Вьетнам, чтобы решить вопрос с долей ЧМП в причале в тамошнем порту. Кроме того, обнаружилось, что в Барселоне (Испания) есть здание, принадлежащее пароходству", — сказал Косьмин. 

    Отвечая на вопрос о возможной приватизации другой судоходной компании – "Укртанкер", руководитель регионального отделения сказал, что "до "Укртанкера", то у него — два танкерных судна, оба — в Каспийском море". 

    "Один затонул и лежит на дне уже достаточно давно с огромными долгами. А капитан второго опасается заходить в российские порты, потому что там теплоход арестуют за долги того, который лежит на дне. И вот он там где-то "гуляет" между Ираном, Казахстаном, Туркменией. Там какая-то дагестанская компания управляет", — сказал Косьмин.

    По его словам, профильное министерство говорит о необходимости приватизации данного объекта, но, как отметил Косьмин, для этого "министерство должно изыскать возможность перевести эти танкеры в акваторию Черного моря". 

    Косьмин также заметил, что в этом году ФГИ выставит на приватизацию ряд объектов Мининфраструктуры. 

    Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире ГС заявил, что от включенных в план приватизации предприятий не осталось даже земли: все давно разворовано.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дмитрий Фирташ после заседания суда в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Андрей Артеменко. Архивное фото
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ