ФГИУ: "Черноморское морское пароходство" и "Укртанкер" не приватизируют

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Государственные судоходные компании "Черноморское морское пароходство" (ЧМП) и "Укртанкер" приватизировать не будут, заявил на пресс-конференции в Одессе начальник регионального отделения Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Алексей Косьмин, передает УНИАН.

По его словам, ЧМП исключено из числа объектов, подлежащих приватизации.

"Правительство приняло решение о поиске дополнительных активов предприятия. В ближайшее время сотрудники Министерства инфраструктуры и Службы безопасности Украины выедут во Вьетнам, чтобы решить вопрос с долей ЧМП в причале в тамошнем порту. Кроме того, обнаружилось, что в Барселоне (Испания) есть здание, принадлежащее пароходству", — сказал Косьмин.

Отвечая на вопрос о возможной приватизации другой судоходной компании – "Укртанкер", руководитель регионального отделения сказал, что "до "Укртанкера", то у него — два танкерных судна, оба — в Каспийском море".

"Один затонул и лежит на дне уже достаточно давно с огромными долгами. А капитан второго опасается заходить в российские порты, потому что там теплоход арестуют за долги того, который лежит на дне. И вот он там где-то "гуляет" между Ираном, Казахстаном, Туркменией. Там какая-то дагестанская компания управляет", — сказал Косьмин.

По его словам, профильное министерство говорит о необходимости приватизации данного объекта, но, как отметил Косьмин, для этого "министерство должно изыскать возможность перевести эти танкеры в акваторию Черного моря".

Косьмин также заметил, что в этом году ФГИ выставит на приватизацию ряд объектов Мининфраструктуры.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире ГС заявил, что от включенных в план приватизации предприятий не осталось даже земли: все давно разворовано.