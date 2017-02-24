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    Якубин: на наших глазах идет приватизация Майдана отдельными политсилами

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    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (135)

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    Годовщина Майдана в этом году была высоко политизированной, отметил политолог Алексей Якубин, добавив, что на наших глазах происходит приватизация "Майдана" – "началось с "Самопомичи", которая пыталась использовать годовщину Майдана как продолжение блокады"
    РИА Новости Украина, youtube

    Эксперт отметил, что сама блокада превращается в проект одной политсилы, которая пытается взять отсюда все.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Якубин также сообщил, что происходит уменьшение уровня народности Майдана, как это подавалось несколько минувших лет, а со стороны граждан "происходит переоценка происходящего, все больше граждан разочаровываются в событиях Майдана", поскольку они негативно отразились на их личном благосостоянии.

    "Правые начинают терять свое влияние. Сама идея об объединении "Свободы", "Нацкорпуса" и "Правого сектора" говорит о том, что внутри этих политических сил все больше возрастает понимание, что интерес к этому направлению, поддержка падает. И поэтому происходит попытка возможности объединения", – сказал политолог.

    Впрочем, уверен Якубин, это уже не работает, не вызывает эффекта, на который рассчитывают правые, поскольку "общество устало от лозунгов, которые по сути – прикрытие бизнес-интересов и войны".

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