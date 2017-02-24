Якубин: на наших глазах идет приватизация Майдана отдельными политсилами

Эксперт отметил, что сама блокада превращается в проект одной политсилы, которая пытается взять отсюда все.

Якубин также сообщил, что происходит уменьшение уровня народности Майдана, как это подавалось несколько минувших лет, а со стороны граждан "происходит переоценка происходящего, все больше граждан разочаровываются в событиях Майдана", поскольку они негативно отразились на их личном благосостоянии.

"Правые начинают терять свое влияние. Сама идея об объединении "Свободы", "Нацкорпуса" и "Правого сектора" говорит о том, что внутри этих политических сил все больше возрастает понимание, что интерес к этому направлению, поддержка падает. И поэтому происходит попытка возможности объединения", – сказал политолог.

Впрочем, уверен Якубин, это уже не работает, не вызывает эффекта, на который рассчитывают правые, поскольку "общество устало от лозунгов, которые по сути – прикрытие бизнес-интересов и войны".