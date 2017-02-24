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    Аналитика и комментарии

    Националисты поиграли мышцами, а Гончаренко объединил страну. Экспертные итоги недели

    Тема:

    Нардеп Гончаренко: "похищение" (35)

    (обновлено: )35
    В случае с протестами на Майдана националистическая гора родила мышь, а сама активность по сути – это подготовка ко второму туру президентских выборов, отметили политологи.
    Марш национального достоинства. Файер напротив Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Что продемонстрировала годовщина Майдана, как сыграет в украинской политике "фактор Фирташа" и что значит появление новых планов по Донбассу. Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в РИА Новости Украина.

    "Националистическая гора родила мышь"

    Говоря о ситуации в целом, политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отметил: "власть еще никогда не была такой лживой, как сейчас", а "безумие становится государственной политикой". Он также сообщил, что многие задавались вопросом, что будет на годовщину Майдана – "ничего не будет: власть как всегда узрела очередного "Шатуна", призывы из Кремля, работу над Майданом-3 – этого ничего не было".

    "Материализация призрака Майдана сводилась к усилиям власти. Продемонстрировать, что Майдан-3 – это маргинальные люди вроде Парасюка, Семенченко и украинских правых", – сказал политолог.

    Митинг сторонников блокады Донбасса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Надежды были напрасными": вече и митинг на Майдане

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    По словам эксперта, для организации неких реальных протестов не было приложено усилий: ставка некоторых политических сил – сидеть и ждать, когда проплывут трупы врагов и оппонентов, "но это срабатывает в противоположном направлении".

    "На чем держится легитимность режима Порошенко, что показывают фокус-группы? Уже обожглись на Майдане…. Многих убедило в том, что мерзавцев сменили негодяи, или наоборот. Даже Степан Хмара сказал, что режим Порошенко переплюнул режим Януковича. Но людей останавливает вопрос – а кто вместо? И боятся, что вместо Порошенко – как у Стругацких: "Вместо серых придут черные". И выступления правых должны показать, что такое действительно может случиться", – сообщил Золотарев.

    В целом же, отметил он, "националистическая гора родила очередную мышь".

    "Ультиматум Билецкого в стенах Верховной Рады ничего кроме сарказма вызывать не мог. Но это единственная сила, которой побаивается власть. И она будет все делать, что правые перегрызлись. Или если нет – могут устроить ночь длинных ножей", – сказал эксперт.

    Итог, по мнению Золотарева: пока Порошенко может спать спокойно: нет политической силы, которая могла бы организовать протест, власть благополучно канализирует протест.

    "Идет подготовка ко II туру президентских выборов"

    Убив дракона "злочинной власти" 3 года назад, новая "демократическая" власть сама превратилась в этого дракона – мы видели клетки на Майдане, перекрытые улицы, рассказала директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко. Все это, по ее словам, как ничто лучше иллюстрирует ожидания, которые есть у власти по отношению к своему народу.

    Файеры и дымовые шашки под Верховной Радой во время Марша нацдостоинства
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Годовщина Майдана. Марш националистов в Киеве не войдет в историю

    "Что касается акций протеста. Мы видели фотохронику, когда в 11:30 акция есть, в 12:30 ее уже нет. Идея Майдана на сегодняшней день дискредитируется самой властью, чтобы избавиться от потенциальной угрозы потери власти не путем выборов", – заявила эксперт.

    Она сообщила, что подобные акции протеста, радикальные факельные шествия и другие выступления в первую очередь будут использоваться президентом Порошенко.

    "Все происходящее напоминает попытку выбить Юлию Тимошенко даже в потенциальном смысле из участия во II туре президентских выборов, а привести туда кого-то из праворадикалов, (чтобы на их фоне победить)", – высказала мнение Дьяченко, добавив, что в дальнейшем стоит ожидать новых попыток дискредитации Тимошенко.

    Также она предположила, что Порошенко сейчас не понимает, что у него не получится «пропетлять» без парламентских выборов, и чем дальше он затягивает, тем больше губит свое политическое будущее.

    "Но очевидно, что Порошенко пытается сохранить парламент и коалицию, чтобы было, чем объяснять невыполнение минских соглашений", – сообщила Дьяченко.

    Она подытожила, что "не верит в акции протеста, в то, что радикалы действуют без предоплаты и происходит что-то кроме подготовки ко II туру президентских выборов".

    "Правые теряют влияние"

    Годовщина Майдана в этом году была высоко политизированной, отметил политолог Алексей Якубин, добавив, что на наших глазах происходит приватизация "Майдана" – "началось с "Самопомичи", которая пыталась использовать годовщину Майдана как продолжение блокады".

    Эксперт отметил, что сама блокада превращается в проект одной политсилы, которая пытается взять отсюда все.

    Якубин также сообщил, что происходит уменьшение уровня народности Майдана, как это подавалось несколько минувших лет, а со стороны граждан "происходит переоценка происходящего, все больше граждан разочаровываются в событиях Майдана", поскольку они негативно отразились на их личном благосостоянии.

    Третья годовщина Майдана. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Третья годовщина Майдана. Акции и митинги в центре Киева

    "Правые начинают терять свое влияние. Сама идея об объединении "Свободы", "Нацкорпуса" и "Правого сектора" говорит о том, что внутри этих политических сил все больше возрастает понимание, что интерес к этому направлению, поддержка падает. И поэтому происходит попытка возможности объединения", – сказал политолог.

    Впрочем, уверен Якубин, это уже не работает, не вызывает эффекта, на который рассчитывают правые, поскольку "общество устало от лозунгов, которые по сути – прикрытие бизнес-интересов и войны".

    "Экстрадиция Фирташа в США вполне вероятна"

    Важной темой недели стала и ситуация вокруг влиятельного бизнесмена Дмитрия Фирташа – его задержание в австрийской Вене и решение об экстрадиции в США.

    "Многие сходились во мнении, что в выдаче (экстрадиции) откажут. Но большинство экспертов ошиблись, недооценив силу импульса, который, очевидно, пришел в Вену из Вашингтона. Очевидно, что на это дело будут налягать. Господин Фирташ является носителем такого массива информации, который способен заставить плохо спать не только в Киеве, но и в Москве", – рассказал Андрей Золотарев.

    Иван Винник. Архивное фото
    Украинское фото
    Дело Фирташа мало повлияет на ситуацию в Украине - Винник

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    В случае же, если Фирташа все-таки экстрадируют, ему точно не захочется "сидеть 50 лет – он наверняка будет откровенен с американской Фемидой", считает политолог.

    Он также отметил, что нынешняя "политическая картельная партия" (БПП) была заинтересована в том, чтобы Фирташ не появлялся ни в Украине, ни в США, а оставался в Вене. А если бизнесмен все же уедет в США, "это может иметь огромные последствия для украинской политики".

    Ключи от украинской политики и возможность давления на Порошенко

    Олигархи продолжают держать в руках ключи не только от украинской экономики, но и от политики, отсюда и такое внимание к делу Фирташа, сообщил Алексей Якубин.

    "Он (Фирташ) выступает одним из отцов действующей политической модели", – сказал эксперт, добавив, что экстрадиция в США весьма вероятна, а уже в Америке бизнесмена могут использовать как источник крайне ценной информации о действующих украинских политиках.

    Фирташ сначала был задержан по запросу испанских правоохранителей и отпущен, а сейчас задержан по американскому иску, напомнила Елена Дьяченко. Она сообщила, что адвокаты бизнесмена уверены в том, что кассация все же откажет в экстрадиции в США и все у него (Фирташа) будет хорошо.

    "На сегодняшний день Порошенко в том числе и по этому пункту спит неспокойно. Потому что волна компромата, которая вылилась из Украины в спецслужбы Европы и Америки, – угрожающая", – сказала эксперт, спрогнозировав, что этот фактор Запад может также использовать для давления на Порошенко в смысле выполнения минских соглашений.

    В любом случае, "фактор Фирташа" будет играть в украинской политике еще очень долго, резюмировала Дьяченко.

    Статья Артеменко – план или не план?

    Обсудили эксперты и так называемый "план Артеменко". Андрей Золотарев назвал его еще одним абстрактным планом, не стоящим ногами на твердой земле: "там нет поддержки внешних игроков, нет какой-то внешней легитимности, и там нет более конкретизированного механизма, кроме референдума по Крыму через 30-50 лет".

    План Артеменко. Торговать территориями нельзя ни за какие деньги - Кравчук. Видео
    112 Украина/Youtube
    "План Артеменко". Торговать территориями нельзя ни за какие деньги - Кравчук

    "Предыдущий бэкграунд, деятельность Артеменко наводит на мысли, что план писал не он. И тут – самое интересное: кто же все-таки является автором этой многоходовки, затеянной с публикацией в New York Times", – сообщил эксперт, предположив, что заинтересованы в подобных шагах могут быть игроки в Украине и РФ.

    Регулярное появление новых планов по разрешению кризиса в Донбассе говорит о приближении Украины к некой развилке, считает Алексей Якубин. При этом он отметил, что "количество планов увеличивается, но реально ситуация скатывается к замороженному конфликту – у политиков есть желание заморозить ситуацию".

    Он также добавил, что появление новых планов говорит о том, что часть украинских политиков пытается сыграть на неопределенности, которую принесло избрание президентом США Дональда Трампа".

    Как Гончаренко объединил страну

    Упомянули также и о похищении народного депутата Алексея Гончаренко.

    "И ватники, и вышиватники в едином порыве глумились над незадачливым Лешей Гончаренко, который был похищен, потом благополучно спасен. Это каким же человеком надо быть, чтобы так объединить в отношении к себе всю страну?! В очередной раз страна увидела, кто такой Леша Гончаренко", – сказал Андрей Золотарев.

    Он добавил, что с учетом того, кого Гончаренко нанял работать над своим имиджем, возможно стоит ожидать акта эксгибиционизма в Верховной Раде.

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