Националисты поиграли мышцами, а Гончаренко объединил страну. Экспертные итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Что продемонстрировала годовщина Майдана, как сыграет в украинской политике "фактор Фирташа" и что значит появление новых планов по Донбассу. Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в РИА Новости Украина.

"Националистическая гора родила мышь"

Говоря о ситуации в целом, политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отметил: "власть еще никогда не была такой лживой, как сейчас", а "безумие становится государственной политикой". Он также сообщил, что многие задавались вопросом, что будет на годовщину Майдана – "ничего не будет: власть как всегда узрела очередного "Шатуна", призывы из Кремля, работу над Майданом-3 – этого ничего не было".

"Материализация призрака Майдана сводилась к усилиям власти. Продемонстрировать, что Майдан-3 – это маргинальные люди вроде Парасюка, Семенченко и украинских правых", – сказал политолог.

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По словам эксперта, для организации неких реальных протестов не было приложено усилий: ставка некоторых политических сил – сидеть и ждать, когда проплывут трупы врагов и оппонентов, "но это срабатывает в противоположном направлении".

"На чем держится легитимность режима Порошенко, что показывают фокус-группы? Уже обожглись на Майдане…. Многих убедило в том, что мерзавцев сменили негодяи, или наоборот. Даже Степан Хмара сказал, что режим Порошенко переплюнул режим Януковича. Но людей останавливает вопрос – а кто вместо? И боятся, что вместо Порошенко – как у Стругацких: "Вместо серых придут черные". И выступления правых должны показать, что такое действительно может случиться", – сообщил Золотарев.

В целом же, отметил он, "националистическая гора родила очередную мышь".

"Ультиматум Билецкого в стенах Верховной Рады ничего кроме сарказма вызывать не мог. Но это единственная сила, которой побаивается власть. И она будет все делать, что правые перегрызлись. Или если нет – могут устроить ночь длинных ножей", – сказал эксперт.

Итог, по мнению Золотарева: пока Порошенко может спать спокойно: нет политической силы, которая могла бы организовать протест, власть благополучно канализирует протест.

"Идет подготовка ко II туру президентских выборов"

Убив дракона "злочинной власти" 3 года назад, новая "демократическая" власть сама превратилась в этого дракона – мы видели клетки на Майдане, перекрытые улицы, рассказала директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко. Все это, по ее словам, как ничто лучше иллюстрирует ожидания, которые есть у власти по отношению к своему народу.

"Что касается акций протеста. Мы видели фотохронику, когда в 11:30 акция есть, в 12:30 ее уже нет. Идея Майдана на сегодняшней день дискредитируется самой властью, чтобы избавиться от потенциальной угрозы потери власти не путем выборов", – заявила эксперт.

Она сообщила, что подобные акции протеста, радикальные факельные шествия и другие выступления в первую очередь будут использоваться президентом Порошенко.

"Все происходящее напоминает попытку выбить Юлию Тимошенко даже в потенциальном смысле из участия во II туре президентских выборов, а привести туда кого-то из праворадикалов, (чтобы на их фоне победить)", – высказала мнение Дьяченко, добавив, что в дальнейшем стоит ожидать новых попыток дискредитации Тимошенко.

Также она предположила, что Порошенко сейчас не понимает, что у него не получится «пропетлять» без парламентских выборов, и чем дальше он затягивает, тем больше губит свое политическое будущее.

"Но очевидно, что Порошенко пытается сохранить парламент и коалицию, чтобы было, чем объяснять невыполнение минских соглашений", – сообщила Дьяченко.

Она подытожила, что "не верит в акции протеста, в то, что радикалы действуют без предоплаты и происходит что-то кроме подготовки ко II туру президентских выборов".

"Правые теряют влияние"

Годовщина Майдана в этом году была высоко политизированной, отметил политолог Алексей Якубин, добавив, что на наших глазах происходит приватизация "Майдана" – "началось с "Самопомичи", которая пыталась использовать годовщину Майдана как продолжение блокады".

Эксперт отметил, что сама блокада превращается в проект одной политсилы, которая пытается взять отсюда все.

Якубин также сообщил, что происходит уменьшение уровня народности Майдана, как это подавалось несколько минувших лет, а со стороны граждан "происходит переоценка происходящего, все больше граждан разочаровываются в событиях Майдана", поскольку они негативно отразились на их личном благосостоянии.

"Правые начинают терять свое влияние. Сама идея об объединении "Свободы", "Нацкорпуса" и "Правого сектора" говорит о том, что внутри этих политических сил все больше возрастает понимание, что интерес к этому направлению, поддержка падает. И поэтому происходит попытка возможности объединения", – сказал политолог.

Впрочем, уверен Якубин, это уже не работает, не вызывает эффекта, на который рассчитывают правые, поскольку "общество устало от лозунгов, которые по сути – прикрытие бизнес-интересов и войны".

"Экстрадиция Фирташа в США вполне вероятна"

Важной темой недели стала и ситуация вокруг влиятельного бизнесмена Дмитрия Фирташа – его задержание в австрийской Вене и решение об экстрадиции в США.

"Многие сходились во мнении, что в выдаче (экстрадиции) откажут. Но большинство экспертов ошиблись, недооценив силу импульса, который, очевидно, пришел в Вену из Вашингтона. Очевидно, что на это дело будут налягать. Господин Фирташ является носителем такого массива информации, который способен заставить плохо спать не только в Киеве, но и в Москве", – рассказал Андрей Золотарев.

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В случае же, если Фирташа все-таки экстрадируют, ему точно не захочется "сидеть 50 лет – он наверняка будет откровенен с американской Фемидой", считает политолог.

Он также отметил, что нынешняя "политическая картельная партия" (БПП) была заинтересована в том, чтобы Фирташ не появлялся ни в Украине, ни в США, а оставался в Вене. А если бизнесмен все же уедет в США, "это может иметь огромные последствия для украинской политики".

Ключи от украинской политики и возможность давления на Порошенко

Олигархи продолжают держать в руках ключи не только от украинской экономики, но и от политики, отсюда и такое внимание к делу Фирташа, сообщил Алексей Якубин.

"Он (Фирташ) выступает одним из отцов действующей политической модели", – сказал эксперт, добавив, что экстрадиция в США весьма вероятна, а уже в Америке бизнесмена могут использовать как источник крайне ценной информации о действующих украинских политиках.

Фирташ сначала был задержан по запросу испанских правоохранителей и отпущен, а сейчас задержан по американскому иску, напомнила Елена Дьяченко. Она сообщила, что адвокаты бизнесмена уверены в том, что кассация все же откажет в экстрадиции в США и все у него (Фирташа) будет хорошо.

"На сегодняшний день Порошенко в том числе и по этому пункту спит неспокойно. Потому что волна компромата, которая вылилась из Украины в спецслужбы Европы и Америки, – угрожающая", – сказала эксперт, спрогнозировав, что этот фактор Запад может также использовать для давления на Порошенко в смысле выполнения минских соглашений.

В любом случае, "фактор Фирташа" будет играть в украинской политике еще очень долго, резюмировала Дьяченко.

Статья Артеменко – план или не план?

Обсудили эксперты и так называемый "план Артеменко". Андрей Золотарев назвал его еще одним абстрактным планом, не стоящим ногами на твердой земле: "там нет поддержки внешних игроков, нет какой-то внешней легитимности, и там нет более конкретизированного механизма, кроме референдума по Крыму через 30-50 лет".

"Предыдущий бэкграунд, деятельность Артеменко наводит на мысли, что план писал не он. И тут – самое интересное: кто же все-таки является автором этой многоходовки, затеянной с публикацией в New York Times", – сообщил эксперт, предположив, что заинтересованы в подобных шагах могут быть игроки в Украине и РФ.

Регулярное появление новых планов по разрешению кризиса в Донбассе говорит о приближении Украины к некой развилке, считает Алексей Якубин. При этом он отметил, что "количество планов увеличивается, но реально ситуация скатывается к замороженному конфликту – у политиков есть желание заморозить ситуацию".

Он также добавил, что появление новых планов говорит о том, что часть украинских политиков пытается сыграть на неопределенности, которую принесло избрание президентом США Дональда Трампа".

Как Гончаренко объединил страну

Упомянули также и о похищении народного депутата Алексея Гончаренко.

"И ватники, и вышиватники в едином порыве глумились над незадачливым Лешей Гончаренко, который был похищен, потом благополучно спасен. Это каким же человеком надо быть, чтобы так объединить в отношении к себе всю страну?! В очередной раз страна увидела, кто такой Леша Гончаренко", – сказал Андрей Золотарев.

Он добавил, что с учетом того, кого Гончаренко нанял работать над своим имиджем, возможно стоит ожидать акта эксгибиционизма в Верховной Раде.