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    Годовщина Майдана. Марш националистов в Киеве не войдет в историю

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (123)

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    В среду в центре Киева обстановка накалилась до предела - националисты вышли на "Марш достоинства", зажгли петарды и дымовые шашки, а также объявили власти "ультиматум". РИА Новости Украина подводит итоги третьего дня протестов в столице.
    Файеры и дымовые шашки под Верховной Радой во время Марша нацдостоинства
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Марш националистов

    Акции протеста в центре Киева, приуроченные к годовщине расстрелов на Майдане, продолжаются. В среду, 22 февраля, обстановка в центре столицы накалилась до предела и неспроста, ведь националистические партии — "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" вышли на "Марш достоинства".

    С утра на Майдане собралось около двух тысяч человек с флагами "ПС", "Свободы" и НК "Азов". Правоохранители накануне заявили, что во время марша могут быть провокации.

    По данным полиции, участие в марше приняли около 7000 человек, а по оценкам организаторов — около 10 000. В охране порядка было задействовано около 6000 правоохранителей.

    С утра полиция перекрыла движение транспорта по улице Грушевского.

    Участники марша прошли от Майдана по Аллее Героев Небесной сотни, Институтской и Крепостному переулку.

    Во время остановки под АП, активисты НК "Азов" оставили для президента Петра Порошенко шоколадную конфету и символический билет до Липецка.

    Кроме того, по пути к Раде в толпе зажгли петарды и дымовые шашки, люди начали жаловаться что им нечем дышать, и в итоге шашку потушили.

    "Ультиматум" власти

    Сергей Шабовта. Архивное фото
    Украинское фото
    Годовщина Майдана: полицейские кордоны в Киеве унижают людей - Шабовта

    Участники марша прошли до парламента и провели митинг под Верховной Радой. Выступили лидеры "Свободы" и "Правого сектора". Люди скандировали лозунги "Слава нации — Смерть врагам", а также спели гимн Украины. Некоторые кидали пиротехнику.

    К 12:30  выступления лидеров националистов завершились.

    Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий  и лидер "Свободы" Олег Тягнибок отправились в Раду вручать ультиматум.

    "Мы, украинские националисты, объединены. И я вам обещаю, что если вы вздумаете не выполнить (наши требования — Ред.), у нас хватит смелости, сил и решимости, самораспустить эту Верховную Раду. Поверьте, мы это сделаем! Мы собрались за то, чтобы начать борьбу за власть, чтобы она была не воровская, а украинская", — заявил Билецкий во время выступления в Раде.

    Однако никаких сроков ультиматума озвучено не было.

    Среди требований: разрыв дипотношений с Россией, прекращение сотрудничества с МВФ, оставить мораторий на продажу земли, узаконивание блокады Донбасса, а также принятие закона об импичменте президента.

    Полиция начеку

    В связи с массовым шествием националистов в центре Киева около 6 тысяч правоохранителей следят за порядком, в усиленном режиме работают и патрульные.

    "Сегодня патрульная полиция работает в усиленном режиме. На улицах работает один батальон, и еще один батальон — это приданные силы. В общем работает около 500 человек, это только патрульных", — сообщили в пресс-службе.

    Смотрите также: Марш в центре Киева: дымовая завеса по пути к Раде

    Утром к митингующим приехал первый замглавы Нацполиции Вадим Троян с просьбой соблюдать порядок.

    С утра усилена охрана и Верховной Рады. У ее первого подъезда дежурят более 30 правоохранителей. Привлечены бойцы Нацгвардии. На площади Конституции выстроены в ряд несколько металлических ограждений.

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