Охрименко: приватизация это фикция

РИА Новости Украина - радиостанция "Голос Столицы"

В 2017 году правительство планирует продать около 100 предприятий в рамках приватизации. Такие планы озвучил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив. Он рассказал, что для успешной приватизации Минэкономразвития с Фондом госимущества готовят обновленный перечень объектов.

Кроме того, уже подготовлен законопроект, который улучшает сам процесс приватизации. В частности, он должен упростить квалификацию активов. Этот законопроект планируют вскоре внести в парламент. Также Степан Кубив надеется, что неудача с продажей Одесского припортового завода не повлияет на процесс приватизации в целом.

Удастся ли в этом году выполнить планы по приватизации и продадут ли Одесский припортовый завод, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які підприємства повинні в цьому році продати в рамках приватизації?

— Там дуже великий перелік. Там є "Турбоатом", здається, "Центренерго" з найбільш відомих, частково обленерго, дуже велика кількість підприємств, які реально не існують, тільки на папері. У нас, дійсно, дуже багато державних підприємств, яких реально немає, тільки на папері існують. А так, в принципі, нічого нового, відмінного від того, що було в 2016, 2015, 2014 році не помінялось.

Ті підприємства, які на папері – там просто гола земля?

— Ні, там нічого немає, ні землі. Там те, що взяти папери, і це називається підприємство. Там немає ні будівлі, ні землі. Вже все розкрадено. Таких підприємств більше двох тисяч. Це не продаж, це така імітація продажу. Ніхто їх не продає, не купує. Потім продають за 100 гривень, щоб ніхто не згадував, що вони існують.

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Тобто продавати легше?

— Якщо є покупці. Щоб ви зрозуміли, ми вже доприватизувались, що в нас показник приватного сектору більший, ніж в Англії, у Франції. У нас, дійсно, залишилось дуже мало об’єктів, які можна хоч якось продати.

Напевно, найласий шматок – ОПЗ?

— Ні. ОПЗ взагалі нічого не вартий, крім однієї гривні. Ви самі бачите, що ОПЗ на сьогоднішній момент цікавий як спекулятивний інструмент. Коли ви купуєте, потім тихенько перепродаєте в Росію – так цікаво. А якщо не перепродати в Росію – взагалі нічого не вартий. Це якраз причина, чому так трапилось – скоріше за все, чомусь там не домовились, не захотіли десь росіяни, десь наші, не зторгувались, воно і провалилось, тому що сам по собі завод без поставки сировини із Росії не вартий нічого — металолом. Купити, порізати на металолом – це його вартість.

Приватизацію ОПЗ перенесли на цей рік. Які ваші прогнози? Чи в цьому році продадуть ОПЗ?

— Однозначно не продадуть. Ви ж самі бачите, що його збираються віддати Ярославському. Скоріше за все, усна домовленість між президентом та всіма іншими. Там було все дуже просто і банально. Ще коли в 2014 році перша приватизація, домовились з росіянами, що ми за 500 мільйонів купимо. Тоді, дійсно, один із наших олігархів хотів купити за 500, не вийшло. Росіяни ціну зменшили. Потім росіяни зменшили до 400, потім до 200. Остання ціна – 120, і коли вже стало 120 — вони зрозуміли, що якщо ще підуть торги, буде ціна 20. Тому вирішили так, що продавати поки що не будемо, переговорили і вирішили віддати одному із наших олігархів – Ярославському, щоб він тихенько домовився із росіянами про сировину і тихенько працював, нікому не заважав. Всі були задоволені. Він купувати не хоче, тому що грошей шкода, навіщо йому це? Скоріше за все, тихенько віддадуть у концесію, потім без лишнього шуму він буде купувати сировину в Росії і поставляти на експорт продукцію хімічну, і всі забудуть, що ми хотіли приватизувати. Так що все спокійно, все працює.

В цьому році також планується продати державні частки пакетів акцій "Сумихімпром", "Центренерго", "Турбоатом". Заплановано продаж пакетів акцій обленерго в Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Тернопільській, Черкаській, Сумській, Одеській областях. Які ваші прогнози?

— Однозначно план не виконають. Це вони просто жартують. У нас жарти якісь. У нас керівники, міністри — жартівники. Вони розповідають міфічні числа, реформи, а потім, коли доходить до реальної роботи, пожартували і все. Приклад: дійсно, в 2016 році ми запланували 17 мільярдів. Реально було продано, така імітація продажу на 200 мільйонів. Всі мовчать, всі посміхаються. Те ж саме буде в 2017 році — всі пожартують, поговорять і т.д. Розумієте, у нас приватизація – це прихватизація. Якщо, дійсно, президент скаже: цьому олігарху я видаю це, цьому олігарху це, папірець, олівчик, зразу піде вся приватизація. Поки цього олівчика, папірця не буде, будуть розмови, імітація приватизації, зарплату буде отримувати Фонд держмайна.

Краще було б президенту взяти і роздати?

— Показати листочок, який в нього лежить, тому що всі знають, що ця приватизація і при Кучмі, при Ющенку не спрацювала, при Януковичу – це олівчик і папірець, де стоїть — цьому олігарху віддаю, цьому…, але вся приватизація – фікція, всі знають, але посміхаються, розказують про якихось зарубіжних інвесторів, про якісь тендери. Це так смішно і так наївно.

Невже нікому за кордоном не цікаво, що пропонується у нас?

— Цей хлам? Ви що, люди добрі? Щоб ви правильно зрозуміли, останні пару років іноземні інвестори навіть не хочуть, якщо ви даєте, наприклад, почитати якийсь огляд, вони говорять: добре, і тут же в смітник викидають. Вони не хочуть навіть читати. Просто в світі є стільки країн: Афганістан, зрозуміло, Україна – ага, зрозуміло — смітник. Тому інвестор із задоволенням піде у В’єтнам, Таїланд, Китай, в США він знає. А що він буде робити в Україні, в цьому хаосі, в цьому бардаці? Та ви що, люди добрі. Тут у нас можуть бути тільки наші інвестори, але наші не хочуть гроші вкладати. Так, якби безкоштовно дали, нормально, а за гроші вони не хочуть. От така наша реальна приватизація. Ви ж самі бачите, взяти всю історію України, всю приватизацію, ви ж бачите, як вона відбувалась: багато було розмов, багато було сподівань, на практиці – чиста прихватизація.

Напомним, экс-министр экономики Владимир Лановой в эфире "ГС" заявил, что Одесский припортовый завод спланировано довели до убыточного состояния, чтобы продать Дмитрию Фирташу.

А экономист Александр Охрименко в эфире "ГС" заявил, что небольшая доля государственного имущества, оставшаяся у Украины, никакой ценности не представляет.